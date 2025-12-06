Ciudal LinealDistritosNoticias

Muere una mujer y dos niños heridos graves tras caer desde un 10º piso en Ciudad Lineal

Gacetín Madrid

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: La calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, ha sido escenario de un trágico suceso esta mañana de sábado, 6 de diciembre. Una mujer de 48 años de edad ha fallecido tras precipitarse desde una 10ª planta de un edificio, y dos niños de tan solo 3 años han resultado heridos de gravedad.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han confirmado sobre las 9 de la mañana el fallecimiento de la mujer en el lugar, ubicado en el barrio de La Elipa. Los equipos médicos han procedido a estabilizar a los dos menores, ambos en estado grave, y han sido trasladados a los hospitales 12 de Octubre y Niño Jesús para recibir atención especializada.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas que han rodeado este incidente: se descarta un caso de violencia de género. En el lugar del suceso han intervenido también efectivos de la Policía Municipal de Madrid y dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. La investigación permanece abierta.

(PENDIENTE DE ACTUALIZAR)

