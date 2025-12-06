Ayuso denuncia que el Gobierno central diga que la Puerta del Sol es el “kilómetro cero de las torturas cuando lo es de la libertad”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el Gobierno central y sus socios durante su asistencia al acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones previas al evento, Ayuso ha censurado que el Ejecutivo «duplicara un nuevo evento» el día anterior en el que se habría calificado a la Puerta del Sol como el «kilómetro cero de las torturas».

La presidenta ha rechazado categóricamente estas declaraciones, recordando que «fueron los propios socialistas quienes decidieron en el pasado que la Real Casa de Correos» fuese la sede de la Presidencia de la Comunidad.

Ayuso ha reivindicado la simbología del lugar: «Yo les quiero decir que es el kilómetro cero de la libertad, es el kilómetro cero de España y ese kilómetro cero de la convivencia». En contraste con las acusaciones, la presidenta ha defendido que, gracias a ello, «las calles de Madrid y la Puerta del Sol están llenas de vida de alegría y de color».

La deuda con los «socios de Josu Ternera»

En el mismo contexto, Díaz Ayuso ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «deber el Gobierno a los socios de Josu Ternera, un prófugo de la justicia», una realidad que, según ella, «se olvidaron contar» en sus eventos paralelos y por la que Sánchez «debería dar explicaciones».

La presidenta ha concluido señalando a los socios de Sánchez, incluyendo a Bildu, de pretender que el Día de la Constitución «se desluzca» y que no se celebre la Constitución ni la Transición.