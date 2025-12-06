La Hepatitis A se dispara en Madrid con más del doble de casos en un año

La Comunidad de Madrid ha experimentado un notable aumento en los casos de infección por el virus de la hepatitis A (VHA) a lo largo de 2025. Hasta la semana epidemiológica 48, que finalizó el pasado 30 de noviembre, se han notificado un total de 419 casos, lo que supone más del doble (+136,72%) de las 177 notificaciones registradas en el mismo periodo de 2024.

El perfil epidemiológico muestra que el 81,6% de los afectados son hombres, frente a un 18,4% de mujeres. La edad media de los hombres afectados es de 33,5 años, mientras que la mediana de edad en mujeres se sitúa en 30,5 años. El 95,9% de todos los casos supera los 15 años.

Riesgo sexual, viajes e ingresos hospitalarios

El dato más relevante de la investigación epidemiológica es el alto índice de ingresos y el principal factor de riesgo identificado:

Hospitalización: El 58,9% de los pacientes ha requerido ingreso hospitalario. La estancia media de los ingresados con información disponible ha sido de 3 días , aunque el rango alcanza hasta los 23 días.

El de los pacientes ingreso hospitalario. La estancia media de los ingresados con información disponible de , aunque el rango hasta los 23 días. Contagio Sexual: El contacto sexual ha sido identificado como factor de riesgo (FR) de transmisión en 208 casos , lo que representa el 49,6% del total de infecciones. De estos casos, 199 corresponden a hombres. La mediana de edad entre los hombres con este FR es de 31,5 años. Dentro de este grupo de riesgo sexual, el 43,3% de las personas tienen un país de origen distinto de España.

El contacto sexual como factor de riesgo (FR) de transmisión en , lo que el de infecciones. De estos casos, 199 a hombres. La mediana de edad entre los hombres con este FR de 31,5 años. Dentro de este grupo de riesgo sexual, el de las personas un país de origen distinto de España. Viajes Internacionales: Otros 71 casos (el 16,9% del total) han estado vinculados a un factor de riesgo de viaje internacional durante el periodo de incubación (50 hombres y 21 mujeres).

Intervención y brotes familiares

Desde el inicio de 2024, las autoridades han registrado un total de 36 brotes familiares y uno colectivo de hepatitis A, siendo el de mayor envergadura el que afectó a cuatro personas. Una vez que se reciben las notificaciones en el Área de Vigilancia y Control de Enfermedades Transmisibles, se lleva a cabo una comunicación inmediata al facultativo de Atención Primaria para recomendar la vacunación frente a hepatitis A de los contactos familiares del caso.

Además, durante 2025, la Consejería ha intervenido en tres colectivos escolares suministrando profilaxis frente al VHA. El perfil epidemiológico ha confirmado que, en un porcentaje elevado, la infección ha tenido lugar a través del contagio en relaciones sexuales entre hombres. Por ello, el «Protocolo de vigilancia de hepatitis A» recomienda aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario de los grupos de riesgo (hombres que tienen sexo con hombres y heterosexuales con prácticas de riesgo) para ofrecerles la vacunación.

La hepatitis A es una enfermedad aguda del hígado, generalmente autolimitada, causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se presenta tanto de forma esporádica como epidémica.

Endemicidad Global y Grupos de Riesgo

El mundo se puede clasificar en zonas con diferentes niveles de endemicidad.

Endemicidad Muy Baja (Norte de Europa): La mayoría de los casos se producen en grupos de riesgo definidos, como personas que viajan a zonas endémicas y personas que consumen drogas por vía inyectada.

La mayoría de los casos se producen en grupos de riesgo definidos, como personas que viajan a zonas endémicas y personas que consumen drogas por vía inyectada. Endemicidad Baja (Europa occidental, América del norte y Australia): La hepatitis A se manifiesta habitualmente en forma de casos aislados en grupos de alto riesgo o brotes que afectan a un pequeño número de personas.

La hepatitis A se manifiesta habitualmente en forma de casos aislados en grupos de alto riesgo o brotes que afectan a un pequeño número de personas. Endemicidad Intermedia (Europa oriental): La mayor parte de los casos se observan al final de la infancia y comienzo de la edad adulta, representando una carga médica y económica importante.

La mayor parte de los casos se observan al final de la infancia y comienzo de la edad adulta, representando una carga médica y económica importante. Endemicidad Alta (África, Asia, América Central y Sudamérica): La mayoría de los habitantes contraen la infección de manera asintomática durante la infancia, siendo raros los casos clínicos.

Síntomas y Riesgo por Edad

Los síntomas típicos de la hepatitis A son la ictericia y la coluria (orina oscura). Estos síntomas se acompañan habitualmente de anorexia, náuseas, vómitos intermitentes, malestar general, fiebre, cefalea, dolor abdominal, heces pálidas y pérdida de peso. El riesgo de desarrollar una infección sintomática y su gravedad se relacionan directamente con la edad:

Menores de 6 años: La infección por VHA suele ser asintomática , produciéndose ictericia solo en el 10% de ellos.

La infección por VHA suele ser , produciéndose ictericia solo en el 10% de ellos. Mayores de 6 años: La infección conlleva enfermedad clínica, acompañada de ictericia en más del 70% de los casos. A veces en la infancia se pueden presentar síntomas atípicos como diarrea, tos, coriza o artralgias.

El cuadro clínico varía desde una forma leve, que dura de una a dos semanas, hasta una forma grave e incapacitante de varios meses de duración. El fracaso hepático fulminante es raro (letalidad del 0,5%) y suele ocurrir en personas de edad avanzada o con hepatopatía subyacente.

Agente y Transmisión

El VHA es un virus de ácido ribonucleico (ARN), sin envoltura, que pertenece a la familia Picornaviridae y al género Hepatovirus. Existe un único serotipo en todo el mundo, aunque hay siete genotipos reconocidos (cuatro humanos y tres simios). El virus es estable a pH bajo y temperatura moderada, pero se inactiva por calor, cloro o radiación ultravioleta.

Reservorio: El único reservorio significativo es el humano .

Modo de Transmisión: La transmisión es persona a persona por vía fecal-oral , estrechamente relacionada con condiciones sanitarias deficientes. Contagio Cercano: La mayoría de los contagios ocurren en contactos estrechos, convivientes y familiares. Los casos de menor edad son una fuente importante de infección al padecer infecciones asintomáticas. Sexual: La transmisión durante la actividad sexual ocurre, probablemente, a través del sexo oral-anal . Hídrica y Alimentaria: Otras formas incluyen alimentos manipulados por personas infectadas (sándwiches, ensaladas), ingestión de moluscos crudos o mal cocidos capturados en aguas contaminadas, y hortalizas y frutas contaminadas. Hemática: Es muy rara, pero se han notificado casos por transfusión de sangre y brotes en usuarios de drogas por vía parenteral (donde la higiene deficiente también es un factor).



Periodo de Incubación y Transmisibilidad

El período de incubación es de 15 a 50 días, con una media de 28 días.

El virus se encuentra en concentraciones altas en las heces, de ahí que sea la principal fuente de infección. Las concentraciones máximas aparecen dos semanas antes de la ictericia (o el aumento de las transaminasas), lo que corresponde al periodo de mayor infectividad. La infectividad disminuye rápidamente después de que surjan los síntomas o la disfunción hepática, coincidiendo con la aparición de anticuerpos circulantes.

Susceptibilidad e Inmunidad

Las lesiones en los hepatocitos se deben, probablemente, a la respuesta inmunitaria mediada por células, ya que el VHA no tiene un efecto citopático directo. Aunque el virus no produce infección crónica, se han descrito infecciones recidivantes en el 15% de los casos, que pueden durar hasta un año. Dado que no se conocen casos de segundas infecciones por el virus, se piensa que la inmunidad es de por vida.