Madrid propone revivir la Navidad de los siglos XVI y XVII con visitas temáticas al Museo Casa Natal de Cervantes

La Comunidad de Madrid propone revivir la Navidad de los siglos XVI y XVII con el nuevo programa de visitas temáticas del Museo Casa Natal de Cervantes. Así, Navidad en casa Cervantes permite viajar a los festejos navideños de los siglos XVI y XVII para que el público pueda conocer de cerca los pormenores de esta celebración.

Se llevarán a cabo los martes y jueves del 11 de diciembre al 8 de enero, y en ellas se recorrerá la Casa Museo, detallando las costumbres sociales, familiares y gastronómicas de estas mágicas fechas en la época del célebre escritor alcalaíno.

Además, los domingos 7, 14 y 21 de diciembre, mayores y pequeños podrán disfrutar de las animaciones teatrales especiales de Navidad, en las que un único actor encarnará diversos personajes procedentes del Quijote y de las Novelas ejemplares para dar a conocer la literatura de Miguel de Cervantes.

Durante diciembre y enero, el Museo Casa Natal de Cervantes ofrecerá su programación habitual. Esta incluye un ciclo de conferencias (con la ponencia La ciudad de Alcalá en la época de Cervantes a cargo de Vicente Sánchez Moltó el 10 de diciembre), una audiorruta teatralizada y visitas guiadas a la exposición Ecos del arte del virreinato del Perú. En ella se exhiben una selección de los tesoros artísticos del Museo Pedro de Osma de Lima.

Este espacio museístico está ubicado en el lugar donde se identificó la casa familiar del escritor, en pleno casco histórico de Alcalá de Henares. Recrea la vivienda de una familia acomodada del Siglo de Oro con espacios como la botica, la cocina, el estrado de las damas o la alcoba masculina. Tanto las actividades como la exposición y la entrada al museo son gratuitas.