Los bomberos rescatan a 19 atrapados en el incendio de un edificio en Puente de Vallecas

Efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sofocado un incendio declarado en el cuarto de contadores de un edificio en el distrito de Puente de Vallecas, lo que ha obligado a realizar hasta 19 rescates de personas atrapadas.

El fuego, iniciado sobre las 5 de la madrugada de este sábado, 6 de diciembre, en una cama en el cuarto de contadores en el inmueble de la avenida de San Diego, ha generado una gran cantidad de humo que ha dejado atrapados a la totalidad de los ocupantes, lo que ha obligado a los bomberos a realizar un amplio despliegue de rescate. El incendio ha provocado el rescate de 19 personas, 9 de ellas por fachada, todas ellas ocupantes del inmueble.

El trabajo de los Bomberos de Madrid se ha centrado en la evacuación de los residentes que habían quedado atrapados por el denso humo que se ha propagado por la escalera. El personal de SAMUR-Protección Civil ha atendido en el lugar a los 19 rescatados (16 adultos y 3 menores de edad), todos ellos por inhalación de humo de carácter leve, sin necesidad de traslados hospitalarios.

El Oficial de Bomberos de Madrid, Ricardo, ha detallado que la gran dificultad de la intervención ha sido la presencia de humo en todo el edificio, especialmente en el hueco de la escalera, que había impedido la evacuación a los vecinos.

El servicio de Samur Social ha tenido que intervenir para gestionar el alojamiento alternativo a ocho personas, debido a las condiciones de inhabitabilidad temporal del inmueble. Fuentes vecinales han indicado que el edificio, ubicado en la Avenida San Diego, podría llevar varios años ‘okupado’. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del incendio.