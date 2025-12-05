Puente de Vallecas celebra su primer Concurso Matemático por la II Semana de la Ciencia

Puente de Vallecas ha celebrado la última fase del Concurso Matemático como parte de las actividades organizadas con motivo de la II Semana de la Ciencia del distrito. El concejal Ángel Niño ha entregado los premios a los tres primeros clasificados y un diploma a todos los finalistas, señalando que “la junta municipal apoya este tipo de actividades educativas con el convencimiento que son experiencias que se viven como el inicio de muchas más aventuras científicas”.

La competición ha reunido a 160 alumnos de 6º de primaria y 1º de la ESO que han formado 18 equipos en representación de seis colegios públicos y concertados: el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Madrid Sur, el Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria (CEIP) Mesoneros Romanos y los colegios San José, María Inmaculada, Los Tilos y Trabenco.

El concurso se ha celebrado en tres fases durante el primer trimestre de curso. La primera ha planteado un reto colectivo de preguntas rápidas sobre cálculo mental, lógica y probabilidad. La segunda fase ha consistido en un juego de mesa con preguntas de matemáticas, en el que los participantes debían aplicar la lógica y la estrategia en cada partida.

La gran final ha contado con seis equipos clasificados, pertenecientes a tres centros educativos: el CEIP Mesoneros Romanos y los colegios San José y Los Tilos. La prueba ha consistido en un escape room matemático con retos físicos, enigmas y problemas de lógica.