Más de 2.000 participantes unidos contra el ‘bullying’ en el 31º Cross escolar de Tetuán

Esta mañana se ha celebrado la 31ª edición del Cross escolar de Tetuán con 2.057 corredores. Las carreras, en las que han participado alumnos de Educación Primaria de 11 centros educativos del distrito, se han realizado en recorridos por el parque de Agustín Rodríguez Sahagún desde las 10 horas.

Para el cross de año, la Junta Municipal de Tetuán ha promovido la campaña ‘Unidos contra el bullying’. Todos los participantes han portado una pulsera personalizada con el logo de la campaña. Asimismo, se ha invitado a los alumnos a entregar sus pensamientos, reflexiones y deseos contra el bullying, que se han leído durante la mañana en el recinto del parque.

Los tres primeros clasificados de cada categoría han recibido trofeos en el podio. Además, se les ha entregado una medalla a los clasificados entre la cuarta y décima posición.

