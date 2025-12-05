Moratalaz celebra el VII Certamen Escolar de la Constitución Española de 1978

El concejal de Moratalaz, Nacho Pezuela, ha entregado hoy los premios a los trabajos ganadores del VII Certamen Escolar de la Constitución Española de 1978, en el que han participado seis colegios del distrito.

El Colegio San Martín ha obtenido el primer premio con una propuesta teatralizada en la que su alumnado de 6º de primaria ha representado un juicio. En este peculiar pleito, la Constitución estaba presente como acusada y varios de sus artículos intervienen como testigos, reflexionando así de forma creativa sobre el papel de la Carta Magna y su utilidad en la vida cotidiana.

El segundo puesto ha recaído en el CEIP Sainz de Vicuña, cuyo alumnado de 5º de primaria ha recreado un programa televisivo de cocina. Mediante explicaciones y creaciones plásticas que simulan alimentos, han ido relacionando la gastronomía de las comunidades autónomas de España con las normas de la Constitución.

El alumnado de 5º de primaria del CEIP Conde Arruga se ha alzado con el tercer puesto del certamen. La propuesta ha consistido también en un juicio en el que, aplicando distintos artículos de la Constitución, han mostrado de forma práctica y original cómo las normas del Estado de derecho contribuyen a resolver situaciones cotidianas.

A lo largo de las últimas semanas, los alumnos de los centros educativos participantes en esta séptima edición del certamen han analizado el texto constitucional y han elaborado presentaciones ante los jurados de sus respectivos colegios. Entre las propuestas presentadas para ensalzar la importancia del texto constitucional, han tenido cabida la música, el dibujo, el teatro y el humor.