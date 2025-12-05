Latina contará con el mayor presupuesto de los 21 distritos en 2026 con casi 90 millones de euros

El concejal de Latina, Alberto González, ha presentado en el Pleno extraordinario celebrado esta tarde un presupuesto de más de 89,5 millones de euros para el distrito en 2026. Supone un incremento del 17 % respecto al año 2025 y sitúa a Latina como el distrito madrileño con mayor presupuesto para el próximo año. González ha agradecido el “esfuerzo presupuestario” que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid “para reequilibrar la ciudad y mejorar las instalaciones y servicios municipales en Latina”.

En materia de mayores, uno de los ámbitos claves del presupuesto, el distrito dispondrá de una partida de 37,18 millones de euros. El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) contará con 12 millones más que en el ejercicio anterior. También, avanzará la construcción del nuevo centro municipal de mayores en parque Europa y continuarán los trámites para construir otro centro en Aluche.

El presupuesto de 2026 asigna algo más de 3,7 millones de euros para actividades culturales y más de 6,74 millones para el apartado de servicios sociales y emergencia social. Asimismo, Latina contará con inversiones por valor de 980.000 euros para instalaciones deportivas.

Inversiones territorializadas

Latina se beneficiará de más de 181,7 millones de euros provenientes de las inversiones territorializadas ejecutadas por las áreas de Gobierno el próximo ejercicio. Se materializarán en 28 proyectos diferentes, aunque buena parte del total lo componen los 158,28 millones destinados a las obras de construcción y soterramiento de la A-5.

Entre los proyectos financiados por las áreas de Gobierno, destacan también la finalización de la tercera fase de rehabilitación del parque de Las Cruces, por 2,54 millones de euros, y la construcción del nuevo aulario del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE), con una inversión cercana a 10 millones de euros, que servirá para mejorar los recursos a disposición de los servicios de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento.

A su vez, Latina contará con las partidas del Plan SURES, que gestiona los fondos de reequilibrio territorial. Gracias a este mecanismo, los nueve distritos del sur y del este dispondrán de un total de 559 millones para invertir durante el próximo ejercicio.