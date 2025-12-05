Comunidad

La Comunidad de Madrid atrae el interés mayoritario de los madrileños para sus viajes de Navidad

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid se consolida como un destino atractivo para los propios madrileños durante la Navidad y la temporada de otoño-invierno, tal y como recoge un informe de la consultora ReiniziaT para la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, con el apoyo del Ejecutivo autonómico, que revela que nueve de cada diez residentes (85,8%) muestran interés por visitar la región en estas fechas.

Las escapadas a los destinos Patrimonio de la Humanidad, la gastronomía y el turismo activo y de naturaleza encabezan las preferencias. Les siguen las Villas de Madrid, la capital, el alumbrado y el turismo rural, además del familiar y el enoturismo.

Por segmentos de edad, quienes más optan por realizar escapadas dentro de la región son las personas de 45 a 64 años (89,1%), seguidas del grupo de entre 30 y 44 años (86,7%) y de los más jóvenes de 18 a 29 años (83,8%). Los mayores de 64 años son los que muestran menor interés (80,8%).

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha destacado que “la amplia oferta de actividades culturales y de ocio que ofrece la Comunidad de Madrid, junto con su legado patrimonial y riqueza gastronómica, hacen que cada vez sea una opción más atractiva por los madrileños y residentes a la hora de planificar sus vacaciones y tiempo libre”. “Ese era precisamente uno de los objetivos de la Estrategia de Turismo puesta en marcha por el Gobierno regional”, ha añadido.

Asimismo, los madrileños estarían dispuestos a pernoctar para realizar turismo rural (67,6%) o turismo activo y de naturaleza (53,7%), mientras que para disfrutar de la gastronomía o el alumbrado navideño se consideran más adecuadas para realizar en una sola jornada.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Ayuso apela a los “hijos de la Transición”...

Segunda jornada de huelga en las ambulancias de...

Madrid exhibe un Belén dedicado al Perú virreinal...

Madrid recuerda la prohibición de recoger musgo, tejo,...

El PSOE pide revertir la gestión externalizada del...

Mercadona recauda 263.173 euros en sus supermercados de...

Madrugada trágica en la M-50 con un muerto...

Problemas de circulación en la Línea 9 de...

Así será el dispositivo de regulación del tráfico...

Avalmadrid y Madrid Foro Empresarial sellan una alianza...

Comentarios