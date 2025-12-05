Cultura y Ocio

Plantados 23.000 bulbos de tulipanes para dar color al inicio de la primavera en el Botánico de Madrid

Gacetín Madrid

Cerca de 40.000 bulbos de tulipanes, narcisos, Muscari y jacintos ya se han plantado en la Terraza de los Cuadros, principalmente, junto a la entrada al invernadero Santiago Castroviejo y en otros puntos del Real Jardín Botánico-CSIC, aprovechando los primeros días de frío, para con su color, principalmente, y su fragancia dulce, floral y especiada, más en el caso de los jacintos, anuncien la llegada de la primavera.

Los tulipanes siguen siendo la planta bulbosa con mayor número de unidades plantadas, unas 23 000 de un total de diez variedades como el anaranjado Apricot Foxx; el National Velvet, de color rojo púrpura intenso y brillo aterciopelado; un clásico como el Orange Sherpa, brillante flor naranja, majestuosa y suave; un tulipán exótico como Paul Scherer; o ejemplares de un tulipán tan elegante, majestuoso y dedicado como es Hugs and Kisses.

Asimismo, se han plantado 12.500 bulbos de narcisos de una treintena de variedades, 2500 Muscari y 800 bulbos de jacintos de dos variedades, Pink Surprise y Purple Voice NEW.

Se calcula que todas estas plantas bulbosas estén flor durante el mes de abril, aunque dependerá de la climatología de los próximos meses para conocer con algo más de exactitud su floración que tantos visitantes atrae ese mes indicado al Real Jardín Botánico. Este pasado mes de abril fueron más de 100.000 las personas que lo visitaron.

