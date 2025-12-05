El delegado del Gobierno en Madrid defiende la universidad pública en el acto de conmemoración de la Constitución

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha reivindicado hoy, en el acto de conmemoración del 47º aniversario de la Constitución Española organizado por la Delegación del Gobierno en nombre del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que la defensa de la universidad pública y de los servicios públicos “es defender la Constitución”.

Celebrado en Escuelas Pías de San Fernando, sede de la UNED, “la universidad pública que mejor representa los valores constitucionales”, y centrado en el artículo 27 de la Constitución Española que consagra el derecho de todos y todas a la Educación como un derecho fundamental, ha estado presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha señalado que la Democracia “no es perfecta”, pero es el sistema que ha permitido “los mayores avances en derechos, cotas de libertad y progreso” en España, y ha derribado barreras “que hace 50 años eran una quimera”. Por ello, ha pedido que no se den pasos atrás ni se permita que se borren los valores superiores que recoge la Carta Magna.

Junto a él, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, y una importante representación del ámbito político e institucional, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y del ámbito militar. Entre ellos, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados Galiano; el director general de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Torres Herrero; la secretaria segunda del Congreso de los Diputados, Isaura Leal; la directora general de Atención a la Víctimas del Terrorismo, Monserrat Torija; la comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán; miembros de la Asamblea de Madrid como su vicepresidenta segunda, Esther Rodríguez Moreno, y el vicepresidente tercero, Diego Cruz Torrijos, diputados y diputadas; alcaldes y alcaldesas de municipios madrileños y concejales del Ayuntamiento de Madrid; Javier Galván, jefe superior de Policía de Madrid; general Fernando Mora, Mando de la 1.ª Zona de la Guardia Civil, y coronel Carlos de Miguel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid; el decano de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, y demás miembros de colegios profesionales de la Comunidad de Madrid; representantes de entidades sociales y organizaciones ciudadanas como EAPN Madrid, FRAVM, FAPA Giner de los Ríos, Fundación del Banco de Alimentos, Federación Estatal LGTBI+, Fundación del Instituto de Cultura Gitana, Fundación Víctimas del Terrorismo, Grupo Social ONCE, Plataforma de Mayores y Pensionistas, Secretariado Gitano, Talento para el Futuro; de movimientos estudiantiles; de organizaciones empresariales y del comercio; de los sindicatos UGT Madrid y CCOOA; y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, anfitriona del acto.

En su discurso, Francisco Martín ha señalado que “la Educación Pública es el mayor ascensor social que hemos tenido en nuestra historia democrática” y ha querido hacer un reconocimiento expreso a quienes hicieron posible las verdaderas libertades.

Sin embargo, ha advertido que, “la universidad pública, y muy en particular la madrileña, se enfrenta hoy a amenazas reales, como una infrafinanciación asfixiante o la creación acelerada de pseudo universidades privadas de calidad dudosa. Estas amenazas son ataques directos al modelo constitucional que protege la libertad académica, la igualdad de oportunidades y la independencia del pensamiento universitario”.

Frente a ello, ha subrayado, el Gobierno de España “ha estado, está y estará comprometido con la universidad pública” como garantía democrática, libertad y para evitar que se haga de la educación superior “un mercado y no un derecho”.

Memoria

Este aniversario, además, se enmarca en la conmemoración de los 50 años de España en Libertad, una celebración que recuerda que España vivió un tiempo en el que la libertad, la convivencia y los derechos “no eran realidades, sino aspiraciones”. “Negarse a reconocer nuestra historia es una deslealtad con la verdad, con la Constitución y con las personas que lucharon para que hoy podamos votar, hablar y reunirnos sin miedo”, ha dicho.

Derecho a la vivienda

Francisco Martín ha hecho mención también al problema del acceso a la vivienda, un derecho que también reconoce la Carta Magna, y ha lamentado que, en Madrid, “se ha convertido en un lujo”.

Al respecto, ha criticado que en la región haya, quienes frente a este panorama hayan afirmado “que no quieren hacer nada. Y tampoco quieren dejar hacer”.

Ruptura del consenso

El delegado del Gobierno ha recordado que la Constitución “nació del acuerdo, del diálogo, del reconocimiento de la pluralidad de España” y ha lamentado que algunos consensos “que fueron intocables durante décadas se están rompiendo desde un lado muy concreto de tablero”.

“Ejemplos de ello son las declaraciones de aquellos responsables políticos que se declaran insumisas ante el cumplimiento de la ley o que no respetan los órganos constitucionales”. Haciendo referencia también al intento de silenciar al Gobierno de España en el acto de celebración de la Constitución de la Puerta del Sol.

Por este motivo es por el que la Delegación del Gobierno, por segundo año consecutivo, ha organizado un acto propio, una prueba de que “la lealtad y el respeto institucional, se encuentran constantemente amenazados. No es un mero formalismo, es el cimiento sobre el cual se construye la confianza entre administraciones. Es el principio que nos permite trabajar en beneficio del interés general”.

En su opinión, la conmemoración de la Constitución es el momento para recordar “todo lo que nos une, para reflexionar sobre nuestro compromiso como sociedad con los principios constitucionales y para reafirmar el respeto que todos y todas les debemos a las instituciones que hacen posible nuestra democracia”

Y ha deseado que este 47º aniversario sirva para renovar el compromiso de seguir avanzando para lograr una España donde cada generación viva con más libertad, más igualdad y más dignidad que la anterior”.

Intervinientes

En el acto también han tomado la palabra: Elena Maculan, secretaria general de la UNED, subrayando el papel de la universidad pública “pilar esencial” para el ejercicio del derecho constitucional a la Educación y como “puerta de acceso a un mundo de oportunidades”; Lucían Llobell Vadillo, portavoz del Consejo de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha reivindicado su aportación a la construcción de una sociedad “más libre y más justa”; Irene Valenzuela Agüí, investigadora ATRAE, que ha reclamado la defensa de una “sistema público envidiable” del que sentirse “orgullosos” y que sería trágico perder; y Félix López-Rey, quien ha recordado que gracias a la Constitución Española, que garantiza derechos como la Educación, los hijos de clase trabajadora han llegado a la universidad».

Además, durante todo el acto, el artista NSN997 ha estado elaborando una recreación de los murales colectivos por los 50 años en Libertad que el pasado 29 de noviembre se llevaron a cabo en 30 municipios de Madrid, cuyo resultado pudieron ver terminado todos y todas las asistentes.