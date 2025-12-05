La San Silvestre Vallecana 2025 se presenta como “la carrera de todos”

Falta menos de un mes para que las calles de Madrid vuelvan a ser un hervidero de emociones. El 31 de diciembre, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana se llenará de historias, de experiencias únicas, de vivencias compartidas. Porque eso es la Vallecana, la suma de momentos que durante 60 ediciones han convertido a la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana en la mejor carrera del mundo.

“Vallecana, la carrera de todos”. Con ese hilo conductor se ha presentado esta mañana la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, que convertirá el 31 de diciembre a más de 40.000 personas en parte fundamental de esta leyenda en construcción. Una metáfora representada en este acto que ha tenido lugar en el Real Teatro del Retiro, y que ha ido formando, testimonio tras testimonio, participante tras participante, la ilustración del diseñador Alejandro Parilla, esa que lucirán todos los participantes el 31 de diciembre por el corazón iluminado de la capital.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, señaló esa experiencia colectiva e imborrable que implica la Vallecana. “Corredores de todas las partes de Madrid, gente muy distinta, pero que les une una pasión, que es correr la Vallecana. Y, por eso, no hay una carrera que resuma mejor el espíritu abierto de la ciudad de Madrid que la Vallecana. Además, con un recorrido maravilloso, de norte a sur, y por eso se lo digo a todo el mundo: hay pocas experiencias como despedir el año corriendo la Vallecana”, destacó José Luis Martínez-Almeida, que dejó claro que no se puede entender una Navidad madrileña sin la Vallecana: “Igual que no se puede entender sin la Cabalgata de Reyes Magos o el encendido de luces, desde 61 años la Vallecana es una cita que no podemos perdernos en Madrid”.

11 años lleva Nationale-Nederlanden impulsando esta despedida del año tan especial, toda una celebración colectiva. “Esta carrera no es solo un evento deportivo, es un símbolo de comunidad y una tradición que une a Madrid y a miles de personas en una celebración colectiva para despedir el año. El sentimiento de la Vallecana representa a la perfección nuestro propósito que se resume en: personas que cuidan de personas.”, comentó Carlos González Perandones, CEO de Nationale-Nederlanden España, que puso especial énfasis en la importancia de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía, que el 20 de diciembre en el Estadio de Vallehermoso volverá a transmitir valores como el esfuerzo, compañerismo y diversión entre los pequeños de la casa incluyendo este año, como novedad, la colaboración con la Fundación A LA PAR para que niños y niñas con diferentes capacidades puedan unirse y disfrutar de la Mini. Porque ellos también forman parte de esta carrera para todos.

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana no olvida a las figuras que, junto con Antonio Sabugueiro, lograron que esta carrera de barrio se convirtiera en el mejor 10K del mundo. Por eso, no faltó el homenaje a Jesús Hurtado, primer ganador de la Vallecana y estrella del atletismo nacional de los años 60, fallecido el 17 de junio. Una firme representación de una Vallecana que suma voces, pero que nunca olvida a todos los compañeros de kilómetros en estos 61 años de vida.

Y de la historia de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana a los que el 31 de diciembre quieren hacerse un hueco en el Olimpo de esta prueba legendaria. Adrián Ben y Carla Gallardo ya saben lo que se siente corriendo en Madrid el 31 de diciembre, con esas calles abarrotadas de público y esos metros finales en el Estadio de Vallecas que ponen los bellos de punta. Ellos quieren seguir la senda de Marta García, que el año pasado emocionó con su victoria en la Vallecana.

Adrián Ben, el mejor ochocentista de la historia de nuestro país, debutó el pasado año en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, consiguiendo un top 10 a pesar de que el 10K en ruta es no es su distancia. “Madrid es la mejor ciudad del mundo. Correr aquí, en la que considero mi casa, es indescriptible. Lo que sentí el año pasado al pasar por Atocha fue tan impresionante, que solo tengo ganas de repetir y repetir”, dijo el atleta de Viveiro, que confirmó que se está preparando la carrera a conciencia para ir al 31 de diciembre a por todas.

Por su parte, Carla Gallardo, plusmarquista nacional de 10K en ruta, también se estrenó el pasado año con un espectacular quinto puesto. Sobre sus sensaciones en carrera, Carla Gallardo plasmó la emoción única vivida: “Realmente solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Tantas personas unidas, conectadas, por una misma ilusión”. Preguntada por su objetivo para esta despedida de año, Carla Gallardo fue ambiciosa: “Creo que desde el año pasado, tengo un plus más, sobre todo por conocer la carrera. Obviamente estoy para luchar por los primeros puestos”.

Adrián Ben y Carla Gallardo representan a esos atletas que nos hacen vibrar el 31 de diciembre, y que suman su esfuerzo a las historias de tantos corredores: la que debuta en la carrera, el que la disputa en handbike, aquella que por fin ha conseguido la mínima para correr la Internacional o ese grupo de amigos que llevan 20 años sin faltar a esta fiesta de fin de año. Todos ellos tienen representación en el documental “Vallecana, la carrera de todos”, un retrato coral de lo que significa la carrera para miles de corredores, y del que se pudo ver un pequeño adelanto durante la presentación. El estreno oficial de este documental, suma de las vidas, gestos y emociones que explican por qué la Vallecana es la mejor carrera del mundo, tendrá lugar en enero, en plena resaca de felicidad de una edición para el recuerdo de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

En esta mañana cargada de sorpresas, también se desveló un elemento muy especial que solo estará presente en diez camisetas de las más de 40.000 que portarán los participantes de la carrera. Como a los madrileños se les llama gatos, será este animal incluido en la ilustración de las camisetas Boomerang de solo una decena de afortunados el que determinará los agraciados, no solo con una prenda exclusiva, sino con un premio muy especial: una inscripción vitalicia a la Vallecana.

Porque la Vallecana no deja de sorprender y emocionar, con esa energía única que enamora al que la vive desde dentro, y que une a patrocinadores como Nationale-Nederlanden, El Corte Inglés, Jeep o Sanicentro junto con los más de 40.000 corredores en esta ilusión conjunta que no es fácil de explicar. Que hay que vivirla. Porque hay muchas San Silvestres, pero Vallecana solo hay una.