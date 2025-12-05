Finalizada la rehabilitación de la Cañada del Santísimo (Villa de Vallecas) con 213 nuevos árboles y 3.200 arbustos

El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado la segunda fase de rehabilitación de la zona verde ubicada entre las calles Cañada del Santísimo, Embalse de Navacerrada y la avenida de Salmedina, en el distrito de Villa de Vallecas. Con una extensión de 24.072 m2, el proyecto ejecutado ha transformado este espacio verde en un entorno moderno, inclusivo y saludable.

Los trabajos han contado con una inversión de 845.000 euros y gracias a ellos se ha llevado a cabo la plantación de 213 nuevos árboles y 3.269 arbustos, mejorando la calidad de los espacios verdes del distrito y promoviendo la sostenibilidad y el confort climático. Con estas actuaciones, se consigue mitigar el efecto isla de calor y aumentar la biodiversidad en la zona, con soluciones que reducen el consumo energético y preservan los hábitats naturales, protegiendo la calidad del suelo.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, Jose Antonio Martínez Páramo y el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González, ha visitado hoy esta zona verde. Como ha destacado Carabante, estas actuaciones reafirman el compromiso del Ayuntamiento con un urbanismo verde, cercano, útil y adaptado a las necesidades reales de los ciudadanos. La transformación convierte este entorno natural en un referente de infraestructura verde accesible, saludable y sostenible para todos los usuarios. Esta rehabilitación forma parte de la estrategia municipal para la conservación y mejora de las zonas verdes de Madrid que, desde el año 2019, cuenta con una inversión de 108 millones de euros distribuidos en 124 proyectos, de los cuales 112 han finalizado.

Nuevo paseo biosaludable y áreas de actividad

El proyecto ejecutado contempla la rehabilitación y ordenación de los usos de esta zona verde mediante la ejecución de actuaciones que aumentan los estándares de calidad y patrimonio verde del distrito. Se ha llevado a cabo la demolición del antiguo carril bici, que se encontraba interrumpido por servidumbres de vía pecuaria y oleoducto, con el fin de crear un itinerario peatonal claro y adaptado al perímetro y a los usos del parque. Como eje vertebrador, se ha construido un paseo ovalado que conecta las zonas deportivas y de mayores, conformando un circuito biosaludable que favorece la actividad física y la integración de todos los usuarios, incluyendo espacios estanciales.

El nuevo parque dispone de zonas diseñadas para todas las edades:

Zona infantil accesible: se ha renovado completamente el área infantil, incorporando nuevos juegos inclusivos como un columpio tipo veleta nido y un carrusel giratorio, todos ellos instalados sobre pavimento de caucho, creando un espacio totalmente accesible.

Circuito deportivo: se ha habilitado un circuito de calistenia con distintos elementos sobre pavimento de caucho y jabre, favoreciendo la accesibilidad y el uso seguro. El conjunto cuenta con barras paralelas, steps, escaleras y otros elementos, ocupando una superficie aproximada de 400 m².

Espacios para mayores: se han instalado dos nuevas áreas con aparatos adaptados para ejercicio suave y mantenimiento, con más de 300 m² destinados al fomento de una vida activa y saludable.

Zona canina: se ha habilitado un recinto de aproximadamente 1.650 m² para perros, equipado con elementos de agility canino (vallas de salto, zigzags, etc.), fabricados en madera tratada y resistentes a la intemperie, garantizando condiciones óptimas de limpieza y seguridad.

Estas actuaciones fomentan la práctica deportiva, el ocio familiar y la socialización intergeneracional en un entorno natural y accesible.

Infraestructuras sostenibles

La intervención ha incorporado un sistema de drenaje urbano sostenible que permite gestionar eficazmente las aguas pluviales mediante zanjas drenantes, jardines de lluvia y pavimentos permeables. Estas soluciones evitan la sobrecarga de la red de saneamiento y mejoran la calidad del agua recogida en el parque.

Asimismo, se han instalado tres nuevas fuentes de agua potable, una de ellas de uso mixto con bebedero para perros, junto con nuevos bancos y mesas rústicas distribuidos por paseos, zonas estanciales, áreas de juego y deportivas.

En cuanto a la vegetación, se han plantado especies de bajo consumo hídrico, seleccionadas por su resistencia al clima de Madrid y su valor paisajístico. La nueva masa vegetal contribuye a reducir el efecto isla de calor, mejorar la biodiversidad y aumentar el confort climático. En total, se han plantado 213 árboles y más de 3.200 arbustos.

La solución de alumbrado adoptada ha incorporado luminarias led de alto rendimiento y bajo consumo energético. Se ha ampliado la red existente, pasando de 9 a 54 puntos de luz, estratégicamente distribuidos para garantizar una iluminación uniforme y segura. Los arbustos de porte bajo refuerzan, además, la sensación de seguridad en el entorno.