El taxi de Madrid reclama «igualdad» en el refuerzo de transporte para Navidad

La Asociación Gremial del Taxi de Madrid ha denunciado este viernes, 5 de diciembre de 2025, que sigue sin recibir respuesta por parte de la Administración respecto a la petición formal que ha solicitado para reforzar el servicio de taxi durante el próximo periodo navideño.

La solicitud de refuerzo se fundamenta en la alta demanda prevista en la ciudad, especialmente durante las tradicionales comidas y cenas de Navidad, así como los numerosos eventos y celebraciones que se organizan para cerrar el año.

Agravio comparativo frente a otros transportes

La Asociación Gremial ha manifestado su «especial preocupación» ante el hecho de que se están anunciando refuerzos en los servicios de Metro y EMT, mientras que al sector del taxi se le impide trabajar con normalidad, lo que limita su capacidad para atender a ciudadanos y visitantes.

Según el comunicado, esta situación supone un agravio comparativo frente a otros modos de transporte que «gozan de total libertad para operar». Esto «perjudica tanto a los profesionales del taxi como a los usuarios que confían en este servicio seguro y regulado».

Ante esta situación, la Asociación Gremial exige «una respuesta inmediata y medidas concretas que garanticen la igualdad de condiciones para el sector». El objetivo es «evitar que se siga penalizando un servicio que consideran esencial para la movilidad» en Madrid.