Valdebebas incorpora cerca de 3.000 nuevos árboles y plantas en el entorno de la M-12 y la calle Julio Cano Lasso

El concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, acompañado por el concejal de Hortaleza, David Pérez, ha participado este jueves en la plantación con la que ha finalizado la repoblación forestal de 2.930 nuevas plantas autóctonas y árboles en el barrio de Valdebebas, del distrito de Hortaleza. La reforestación de la parcela existente entre la M-12 y la calle Julio Cano Lasso, ha sido ejecutada por la Dirección general de Gestión de Agua y Zonas Verdes y ha contado con una inversión de 89.700 euros, financiada por el programa Madrid Compensa.

El objetivo es recuperar espacios, mejorar la biodiversidad, garantizar la viabilidad de las nuevas plantaciones en condiciones mediterráneas, optimizar la infiltración y retención de agua en suelos compactados y combatir la erosión en los mismos, a la vez que se crea un espacio de salud y bienestar. El proyecto, que cuenta con financiación de Sanitas, ha consistido en la reforestación de más de 32.000 m² junto al nuevo hospital que la compañía ha construido en Valdebebas.

La plantación absorberá 1.548 toneladas de CO₂ al año y contribuirá a generar un entorno más saludable, en línea con el compromiso medioambiental de Sanitas, que trabaja bajo el concepto de ‘One Health’, según el cual cuida la salud de sus pacientes mirando también por la salud del entorno en el que viven. La creación de zonas verdes, especialmente en áreas urbanas, es fundamental para proteger la salud de las personas.