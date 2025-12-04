Spotify ‘Wrapped 2025’ presenta experiencias inmersivas en Madrid para celebrar a sus artistas más escuchados

Spotify, la plataforma global de audio en streaming, ha presentado su iniciativa anual ‘Wrapped 2025’, una celebración global que reconoce el impacto cultural y los éxitos cosechados por los artistas, podcasters y seguidores a lo largo del año. La campaña resalta cómo los creadores musicales y de contenido han modelado la experiencia de millones de usuarios en todo el planeta.

A diferencia de años anteriores, la estrategia de ‘Wrapped 2025’ en España ha trascendido la aplicación con la creación de tres activaciones físicas en la capital, denominadas ‘Fan Destinations’, destinadas a conectar de forma directa a los seguidores con sus ídolos.

Homenajes físicos en Madrid

Los tres puntos principales de esta celebración presencial se concentran en Madrid:

El universo de Aitana en Callao: En la Plaza de Callao se ha recreado el ‘Cuarto azul’ de la artista, un espacio inmersivo que transporta a los visitantes al concepto creativo de su álbum más reciente. Esta instalación estará abierta al público desde el 4 hasta el 7 de diciembre. Rusowsky en Príncipe Pío: La estación de Príncipe Pío acoge una gran estructura dedicada al cantante. La instalación cuenta con el distintivo gorila que identifica su éxito ‘Daisy’, que ha acumulado más de 80 millones de reproducciones durante 2025. El espacio es interactivo, ofreciendo un tótem con cámara instantánea y marcos personalizables, y se mantendrá hasta el 7 de diciembre. Fiesta privada de Bad Bunny: La compañía completará el tributo con una gala privada en Madrid, reservada para los usuarios que más han reproducido a Bad Bunny. El artista puertorriqueño ha sido el más escuchado tanto en España como a nivel mundial. El evento recreará un ambiente caribeño con gastronomía, música y zonas temáticas inspiradas en su disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.

Alcance global y estrategia de conexión

La responsable de Consumer Marketing para Europa en Spotify, Ester Gazzano, ha subrayado en un comunicado que ‘Wrapped’ es «mucho más que una campaña anual. Es un momento para celebrar la conexión entre fans, artistas y creadores». Gazzano añadió que los nuevos «Fan Destinations» permiten a los seguidores «entrar de lleno en el universo de los artistas que les han acompañado todo el año».

La campaña también se extiende a Barcelona, donde los enclaves urbanos como la estación de Sants o la Avenida Diagonal mostrarán anuncios digitales exteriores que conmemoran los momentos culturales más destacados del ejercicio. La difusión del ‘Wrapped 2025’ se realiza a través de múltiples canales, incluyendo publicidad exterior, medios digitales y redes sociales, tanto dentro como fuera de la plataforma de audio.

Foto: Spotify.