Madrid proyectará la bandera de España sobre la Puerta del Sol con un videomapping por el Día de la Constitución

La Comunidad de Madrid proyectará los colores de la enseña nacional sobre la totalidad de la fachada de la Real Casa de Correos mediante un videomapping, con motivo del Día de la Constitución.

Esta acción, que tendrá lugar el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre a partir del atardecer, coincide con el 47º aniversario de la aprobación de la Carta Magna. A partir de las 18:00 horas, la bandera de España se desplegará sobre este histórico edificio mediante el uso de esta tecnología digital que lo cubrirá en su totalidad y que se integrará de forma dinámica entre los distintos pases del espectáculo navideño La Fábrica de los Deseos.

Durante el día, la tradicional bandera de tela se ubicará en el balcón principal del edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como es habitual en estas fechas para conmemorar esta efeméride.