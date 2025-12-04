Avalmadrid y Madrid Foro Empresarial sellan una alianza para facilitar financiación a pymes y autónomos

Avalmadrid, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de referencia en la Comunidad de Madrid y Madrid Foro Empresarial, una de las organizaciones empresariales más activas de la región, han firmado un convenio de colaboración estratégica que tiene como objetivo mejorar el acceso a financiación de emprendedores, pymes y autónomos.

Gracias a este acuerdo, los miembros de Madrid Foro Empresarial podrán beneficiarse de avales financieros y técnicos en condiciones ventajosas, tanto en costes como en plazos, ajustadas a las características de sus negocios. En el ámbito financiero, estos avales se formalizarán mediante pólizas de préstamo, crédito o leasing. En cuanto a los avales técnicos, el convenio permite acceder a líneas con una resolución máxima de 48 horas, facilitando así la financiación de proyectos, la participación en licitaciones públicas o el anticipo de subvenciones, entre otros aspectos clave para el funcionamiento diario de una pyme.

Además, los asociados contarán con una Bonificación de hasta el 50% en la comisión de aval, gastos de estudio reducidos, asesoramiento técnico especializado por parte de Avalmadrid o canales de comunicación directos para agilizar trámites y resolver dudas.

“Este convenio nos permite acercar aún más nuestra actividad al tejido empresarial madrileño, reforzando nuestra misión de apoyar el crecimiento de las pymes mediante el acceso a financiación en condiciones ventajosas”, ha señalado Lorenzo Alonso Felipe, director general de Avalmadrid. “Con acuerdos como este impulsamos de manera tangible la competitividad y la capacidad de inversión de miles de pequeñas empresas de nuestra Comunidad”.

Por su parte, el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, ha destacado que este acuerdo “es una oportunidad real para que los emprendedores y empresarios asociados puedan desarrollar sus proyectos con el respaldo de herramienta eficaces y de forma ágil”. En su opinión, “contar con un socio como Avalmadrid permite a nuestras empresas avanzar con mayor seguridad y afrontar nuevos retos en un entorno cada vez más exigente”.

El convenio, que tiene vigencia anual renovable, pone en valor el papel institucional y estratégico de Avalmadrid y Madrid Foro Empresarial como agentes dinamizadores de crédito en condiciones financieras preferentes con el fin de fomentar el emprendimiento y el desarrollo económico local.