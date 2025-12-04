Así será el dispositivo de regulación del tráfico de subida a Navacerrada y Cotos (Madrid) desde este fin de semana

El dispositivo que regula los accesos a los puertos de Navacerrada y Cotos con el objetivo de garantizar la movilidad y seguridad de todos los usuarios dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha ultimado su preparación en una reunión mantenida esta tarde en la sede de la Delegación del Gobierno.

La reunión ha sido convocada por el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, atendiendo a la previsión de nevadas y su coincidencia con un puente festivo de tres días que comienza este fin de semana. Han asistido representantes de la Dirección General de Tráfico y de la Guardia Civil, encargados de diseñar el operativo; de la Comunidad de Madrid (Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 y del Consorcio Regional de Transportes), y de los alcaldes de Cercedilla, Navacerrada y Rascafría, municipios directamente afectados.

La principal novedad del dispositivo de este año con respecto al del año pasado es que la Dirección General de Tráfico ha realizado una importante inversión para instalar más paneles informativos en diferentes ubicaciones para dar a conocer a los conductores la situación de aforo de los aparcamientos de la sierra en tiempo real.

Los alcaldes, por su parte, han podido trasladar a los responsables del mismo sus preocupaciones y demandas tras la experiencia del año pasado, en el que ya se puso en marcha un protocolo de actuación, cortes y filtros selectivos ante las aglomeraciones que, en determinadas fechas, se producen en los accesos a las zonas de la sierra. Todo ello para poder compaginar el disfrute de la nieve con la seguridad, el orden público y la vida de los vecinos de la zona.

Medidas del dispositivo

El dispositivo recoge las medidas de regulación y gestión de subida a los puertos de Navacerrada y Cotos por las carreteras M-601/CL-601 y M-604/CL-604 que será de aplicación durante los fines de semana del periodo invernal y que mantiene las medidas establecidas en la pasada temporada. Las medidas previstas por el dispositivo contemplan diferentes niveles de actuación:

→ Cuando los aparcamientos de Cotos y Valdesquí estén completos, se procederá al corte de la carretera M-604 en el pk. 32 (pasado Rascafría) y se impedirá el acceso a dichos aparcamientos a través de CL-604 en pk. 48.

→ Cuando los aparcamientos de Navacerrada se encuentren al completo se impedirá el acceso a los mismos, obligando a los vehículos que hayan accedido por M-601 en el kilómetro 20 (glorieta) a volver a Madrid desde ese punto o bien continuar por CL-601 hacia San Ildefonso y Segovia. Solamente se efectuará el corte de la carretera M-601 en la Fonda Real (pk. 12), en casos de extrema necesidad por congestión de la circulación o situación de emergencia.

→ Se imposibilitará el aparcamiento indiscriminado de vehículos en arcenes y zonas adyacentes de las carreteras M-601 en el tramo desde Fuente de los Geólogos a las Siete Revueltas y en la CL-604 desde el Alto de Navacerrada hasta zona del aparcamiento B, mediante la instalación de vallas peatonales y cinta de plástico delimitadora de calzada y de zonas exclusivas para circular.

→ A través de los paneles de mensaje variable existentes en las carreteras de acceso desde Madrid, se informará a los conductores que se dirijan hacia la zona del nivel de ocupación de los aparcamientos, así como de las medidas de regulación adoptadas en cada momento.

→ A partir de las 15 horas, siempre que los aparcamientos situados en Navacerrada se encuentren completamente saturados, se cortará la carretera CL-604 en el pk. 48, efectuándose el retorno hacia Madrid a través de la carretera M-604, informando de este itinerario aconsejable a los usuarios estacionados en Cotos y Valdesquí.

→ En las situaciones de corte de carretera previamente mencionados, solo podrán acceder vehículos de emergencia, residentes y trabajadores de la zona correctamente acreditados como tal y transporte público y/o colectivo, sin posibilidad de estacionamiento.

Tráfico recuerda además que todos aquellos que deseen acceder a los puertos e Navacerrada y Cotos pueden hacerlo también utilizando el transporte público, bien a través de las líneas de las que dispone el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (una línea directa entre Madrid y Valdesquí) además de los Servicios Especiales entre las localidades de Los Molinos y Cercedilla y Valdesquí, que puedan establecerse por las distintas administraciones, bien a través de transporte colectivo, taxis y VTCs.