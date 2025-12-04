Ayuso inaugura “con luz y alegría” la Navidad en Sol con una experiencia inmersiva y sensorial dedicada al agua y el tradicional Bosque de los Deseos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel DíazAyuso, h a inaugurado hoy “con luz y alegría” la Navidad en Sol, un conjunto de actividades gratuitas “con luz y alegría” destinadas a toda la familia y que, como novedad este año, incorporan El Canal de la Navidad, una experiencia inmersiva organizada por Canal de Isabel II para concienciar sobre la importancia del agua y su correcto uso también en estas fechas.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha destacado este “viaje lleno de secretos y sorpresas” que sirve para conmemorar que Canal de Isabel II desde hace 175 años “hace que el agua de Madrid sea una de las mejores del mundo y de los mayores tesoros de todos los madrileños”.

Al entrar a la Real Casa de Postas, los visitantes se encontrarán con unos guías muy especiales que los acompañarán durante un recorrido sensorial por los diferentes espacios temáticos que representan sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. En cada una de las salas los niños tendrán que ir superando sencillas pruebas, pedir sus deseos y aprender cómo se puede proteger este recurso natural. Al final, todos ellos recibirán como obsequio un manual ilustrado que recoge consejos prácticos, pasatiempos, curiosidades y hábitos cotidianos sobre su uso.

Esta actividad estará abierta al público hasta el 5 de enero de 10:00 a 22:00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, que será hasta las 16:00 horas. Asimismo, los festivos 25 de diciembre y 1 y 6 de enero permanecerá cerrada.

Igualmente, la presidenta ha recorrido el tradicional Bosque de los Deseos, que, tal y como ha enfatizado la presidenta, “ya es parte para siempre de la Navidad en Sol”, y que este año se instala por primera vez en el exterior, en la Plaza de Pontejos, en colaboración con Metro de Madrid. Los madrileños podrán dejar sus mensajes en los 12 abetos, que estarán distribuidos por el enclave, cada uno iluminado con el color de una línea del suburbano. “Nos cuentan esos deseos que se cumplen. Sobre todo cuando nacen del corazón y son buenos”, ha añadido.

Durante el recorrido, varios guardabosques mágicos animarán y acompañarán a los visitantes, creando un ambiente lleno de ilusión, especialmente para los más pequeños. Este espacio permanecerá abierto del 4 de diciembre al 6 de enero, en horario de 10:00 a 22:00 horas, con aperturas especiales los días 24, 31 y 5 (hasta las 18:00 horas) y el 6 de enero (de 16:00 a 22:00 horas). Estará cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.

TREN DE LA NAVIDAD Y ACTIVIDADES EN LOS MUSEOS DE METRO

A esta iniciativa se suman las que Metro de Madrid pone en marcha en estas fechas, como el tradicional Tren de la Navidad que este año recorre la línea 3 hasta el 6 de enero. Papá Noel y sus elfos viajarán en él los viernes y fines de semana, así como los días 22, 23 y 24 de diciembre. Del 26 de diciembre al 5 de enero serán los pajes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente quienes acompañen a los usuarios.

Además, los espacios museísticos del suburbano participan también en esta programación especial. El Museo de los Caños del Peral ubicado en la estación de Ópera expondrá un Belén diseñado por la Asociación de Belenistas y acogerá un concierto navideño el 19 de diciembre. Por otra parte, la Nave de Motores alberga la muestra Metro Cómic, que explora la relación entre el cómic y el transporte urbano, mientras que el Museo de Chamartín ofrece el Simulador Histórico, una experiencia digital en 3D que recrea los primeros trenes y estaciones del Metropolitano Alfonso XIII.

LA CASITA SOLIDARIA

También en la Plaza de Pontejos se encuentra la Casita Solidaria, un mercadillo navideño que, según ha explicado Díaz Ayuso, “está creciendo cada vez más”, y por tercer año consecutivo y hasta el próximo 4 de enero, exhibirá un millar de artículos elaborados artesanalmente por distintas entidades de carácter social. En la mayoría de los casos, estas piezas han sido creadas por las personas que asisten a sus centros, que son también las beneficiarias de esta iniciativa.

Entre las organizaciones participantes se encuentran las Fundaciones ADELA, Juegaterapia o Prodis, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). La Casita Solidaria estará abierta desde hoy de 10:00 a 22:00 horas, excepto los días 25 y 31 de diciembre y 1 de enero que permanecerá cerrado.

BELÉN INMERSIVO, VILLANCICOS EN SOL Y VIDEOMAPPING

La Real Casa de Correos también acoge su emblemático Belén que este año permite al visitante adentrarse no solo en el Nacimiento, sino en la trascendente Huida a Egipto, uno de los episodios menos representados de la Sagrada Familia, todo ello envuelto bajo un cielo estrellado representado por 60.000 bombillas led. En su primer fin de semana, este espectacular montaje registró más de 10.000 visitas.

Sobre una superficie de 132 metros cuadrados, el espectador se encuentra con las impresionantes reproducciones de los templos de Debod y Abu Simbel, el majestuoso río Nilo, la Gran Esfinge de Giza y sus pirámides, además de un puerto fluvial inspirado en la ciudad egipcia de Assiut. La composición, obra de la Asociación de Belenistas y de sus 66 voluntarios, está formado por más de 500 figuras de importantes y destacados escultores de este arte como José Luis Mayo, Jesús Ramírez Turpin o Montserrat Ribes.

Asimismo, por primera vez, se presenta como una experiencia inmersiva 360º, que el visitante puede rodear por completo para descubrir al detalle cada una de las piezas y escenas que lo conforman y que integran 19 construcciones creadas específicamente, otras 15 adaptadas y 22 maquetas de barcos egipcios.

Igualmente, se podrá disfrutar de Villancicos en Sol, con más de 300 actuaciones gratuitas a cargo de más de 250 corales y agrupaciones de la región. Este año participan 3.200 escolares pertenecientes a 65 coros de colegios de Educación Primaria y Especial, institutos de Secundaria y Centros Integrados de Música, así como integrantes de 16 conservatorios y diversas escuelas. A lo largo de la programación, este espacio acogerá piezas de cámara, una Big Band, una zambombada flamenca, un concierto dramatizado y un coro góspel, entre otras propuestas.

Además, la Comunidad de Madrid inaugura este año un espectáculo visual sin precedentes que transformará íntegramente la fachada de la Real Casa de Correos en la mágica Fábrica de los Deseos, que convierte este histórico edificio de la Puerta del Sol en un gigantesco escenario navideño gracias a un videomapping de gran formato que, por primera vez, cubrirá por completo su superficie con luz, color y música.