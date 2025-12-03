El Teatro La Latina acogerá su I Mercadillo Solidario junto a la Fundación Vicente Ferrer

Este fin de semana de sábado 13 y domingo 14 de diciembre el Teatro La Latina alberga la primera edición del Mercadillo Solidario que ha puesto en marcha junto a la Fundación Vicente Ferrer, que estará abierto entre las 10 y las 14 horas.

Los visitantes del mercadillo podrán adquirir una amplia variedad de productos de decoración, textiles, bisutería, papelería y productos navideños artesanales de comercio justo y respetuosos con el medioambiente. Todos ellos han sido elaborados por la cooperativa de mujeres Aame en el sur de la India y por pequeñas artesanas de Nepal, y los beneficios de su venta irán destinados a familias de estos dos países, en los que trabaja la Fundación Vicente Ferrer.

De esta forma y con motivo de las próximas fiestas navideñas, Pentación y el propio Teatro La Latina se unen a este proyecto solidario, poniendo su granito de arena para impulsar la integración económica y social de mujeres y pequeñas familias productoras de Nepal y la India. El proyecto se enmarca además dentro de la iniciativa ‘Pentación en acción’ a través de la cual la productora Pentación impulsa y apoya diferentes acciones sociales, culturales y divulgativas como el evento ‘Ciencia Enfermera a Escena’, celebrado en febrero de 2025 en colaboración con el Consejo General de Enfermería de España con motivo del Día de la Mujer en la Ciencia, y la conferencia: «Doña Francisquita: El Poema de Madrid», enmarcada dentro del ciclo Zarzuela en La Latina y celebrada en agosto de 2025.

Según señala la organización, Aame significa ‘Ella’ y nace como una empresa social formada por 75 mujeres con discapacidad de la región de Anantapur en India. Se trata de un modelo de empresa inspirado en las 3 Ps de la empresa social: Propósito, que no es otro que proporcionar oportunidades a las personas marginadas en las zonas rurales de Anantapur, Planeta, utilizando materiales y sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente, y Personas, ya que se centra en la salud, el hábitat y la comunidad.

Aame es miembro de la Organización Mundial de Comercio Justo y surge con la firme convicción de oponerse a la discriminación de las personas con discapacidad, proporcionándoles habilidades empresariales.