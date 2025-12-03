Cortada la circulación en la Línea 10 de Metro de Madrid con varias estaciones afectadas

El servicio de la Línea 10 de Metro de Madrid ha quedado parcialmente interrumpido, en ambos sentidos, este miércoles, 3 de diciembre, desde las 18:30 horas, afectando a varias de sus estaciones.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte entre las estaciones de Ronda de la Comunicación y Montecarmelo se ha debido a una «incidencia en un tren» y el tiempo de solución de dicha incidencia ha sido inicialmente de «más de 15 minutos», no dándose más explicaciones.

Sin embargo, a las 19:12 horas aún sigue interrumpido el servicio. Previamente, Metro de Madrid había anunciado circulación lenta desde las 18:15 horas de este miércoles en la Línea 10, concretamente entre Baunatal y Las Tablas, en ambos sentidos, por «incidencia en las instalaciones».

La incidencia inicial en la Línea 10 de Metro de Madrid ha afectado inicialmente el servicio en un total de 7 estaciones: Baunatal, Manuel de Falla, Marqués de la Valdavia, La Moraleja, La Granja, Ronda de la Comunicación y Las Tablas. Actualmente están afectadas por el corte las estaciones de Ronda de la Comunicación, Las Tablas y Montecarmelo.

Línea 10 de Metro

La línea 10 del Metro de Madrid recorre su área metropolitana de norte (San Sebastián de los Reyes) a suroeste (Alcorcón), siendo la única que tiene ambas cabeceras fuera del término municipal de la capital. Es la tercera línea por número de estaciones (tras la línea 1 y la 5), contando con 31 (igual que la línea 7), con andenes de 115 metros entre Tres Olivos y Puerta del Sur y de 90 m entre Montecarmelo y Hospital Infanta Sofía; y es también la tercera por longitud (tras la línea 12 y la 9), con 36,514 km de vías en túnel de gálibo ancho.

La línea está dividida para su explotación comercial en dos tramos independientes en la estación de Tres Olivos, donde existe un andén central en el que es preciso cambiar de tren. El paso de la zona «central» de la línea hacia el «ámbito Metronorte» es directo, sin introducir billete, pero se necesita el título de transporte correspondiente para salir por los torniquetes de las estaciones comprendidas entre La Granja y Hospital Infanta Sofía.

En sentido contrario el paso requiere introducir un billete válido para Metro de Madrid en Tres Olivos. También es necesario poseer un título de transporte adecuado para salir por los torniquetes de Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur.