Problemas de circulación en las líneas 1 y 10 de Metro con 12 estaciones afectadas

La Línea 1 y la Línea 10 de Metro de Madrid están sufriendo esta tarde de miércoles, 3 de diciembre, importantes demoras que están afectando a un total de 12 estaciones, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes.

Los problemas han dado comienzo sobre las 18:00 horas de este miércoles, 13 de abril, en la Línea 1, concretamente entre Pinar de Chamartín y Valdeacederas, en ambos sentidos, por «incidencia en un tren».

De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias». La incidencia en la Línea 1 de Metro de Madrid ha afectado el servicio en un total de 5 estaciones: Pinar de Chamartín, Bambú, Chamartín, Plaza de Castilla y Valdeacederas.

Incidencia en la Línea 10

Por su lado, los problemas han dado comienzo sobre las 18:15 horas de este miércoles, 3 de diciembre, en la Línea 10, concretamente entre Baunatal y Las Tablas, en ambos sentidos, por «incidencia en las instalaciones».

La incidencia en la Línea 10 de Metro de Madrid ha afectado el servicio en un total de 7 estaciones: Baunatal, Manuel de Falla, Marqués de la Valdavia, La Moraleja, La Granja, Ronda de la Comunicación y Las Tablas. ACTUALIZACIÓN: A las 18:35 horas Metro ha informado de que la circulación ha quedado interrumpida entre las estaciones de Ronda de la Comunicación y Montecarmelo, en ambos sentidos, por «incidencia en un tren». Tiempo estimado de solución «más de 15 minutos».