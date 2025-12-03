SAVMadrid ha atendido ya 512 consultas por ocupaciones y desahucios desde su creación

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha inaugurado hoy la IV Jornada Informativa del Servicio de Asesoramiento de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid (SAVMadrid), que se ha celebrado en la sede del Área de Políticas de Vivienda. El encuentro ha reunido a técnicos municipales, representantes del ámbito jurídico, policial y social, asociaciones vecinales y especialistas en políticas públicas para analizar los retos de la ocupación ilegal de viviendas y sus efectos en la convivencia y la seguridad de los barrios.

En su intervención, González ha destacado que “la ocupación ilegal afecta a propietarios, vecinos y personas vulnerables, algunas de las cuales son utilizadas por redes que se lucran de su necesidad habitacional” y que “las herramientas existentes aún son insuficientes y es necesario garantizar respuestas más ágiles y mayor seguridad jurídica para quienes cumplen con la ley”.

Desde su creación, SAVMadrid ha atendido 512 consultas sobre ocupaciones y desahucios, ofreciendo orientación tanto judicial como extrajudicial a propietarios y ocupantes. El servicio municipal gratuito ha proporcionado información sobre procedimientos legales y alternativas disponibles, derivando al Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de la Abogacía de Madrid únicamente cuando ha sido necesario contar con asistencia letrada.

La IV Jornada Informativa de SAVMadrid ha incluido una ponencia sobre ocupaciones y desahucios, así como una mesa de diálogo titulada ‘Entre el derecho a la vivienda y la propiedad privada’, en la que se han analizado distintas perspectivas y soluciones jurídicas y sociales.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid refuerza su compromiso por combinar tolerancia cero frente a las ocupaciones ilegales con medidas de protección para las familias más vulnerables, promoviendo políticas de vivienda más eficaces, justas y centradas en las personas.