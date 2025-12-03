Convocados cuatro días de huelga de médicos en Madrid

El personal facultativo del sistema público de salud de Madrid ha sido convocado a cuatro jornadas de huelga, que se llevarán a cabo los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. La convocatoria es impulsada por el Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, junto con la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF).

El paro coincide con una protesta a nivel estatal y busca denunciar la persistencia de condiciones laborales precarias, con la meta final de conseguir un Estatuto Propio para la profesión.

Rechazo al Estatuto Marco y movilización en la capital

La protesta se origina en el conflicto abierto con el Ministerio de Sanidad a raíz de la propuesta de renovación del Estatuto Marco, el cual es «ampliamente rechazado» por los facultativos. El colectivo denuncia que la propuesta gubernamental no reconoce la singularidad, responsabilidad y trascendencia de sus servicios en la asistencia sanitaria.

El día 9 de diciembre se realizará una manifestación a las 10:00 horas, que partirá desde el Congreso de los Diputados y culminará en la sede del Ministerio de Sanidad, para reivindicar sus derechos.

SIME considera la movilización «más que justificada» y reclama al SERMAS la implantación de medidas «alcanzables» en el marco de las competencias autonómicas, sin esperar la aprobación del nuevo Estatuto Marco. Los facultativos consideran que su futuro laboral y el derecho a conciliar su vida personal pasan por alcanzar una jornada laboral con un máximo de 35 horas semanales.

Principales reivindicaciones del personal facultativo

El sindicato ha detallado las demandas dirigidas al SERMAS para mejorar y dignificar el ejercicio profesional en el sistema sanitario madrileño:

Jornada Laboral y Descansos:

Reducción Progresiva de Guardias: Modificar la jornada complementaria (guardias) y los descansos posteriores (postguardia) para lograr jornadas máximas de 12 horas consecutivas .

Modificar la jornada complementaria (guardias) y los descansos posteriores (postguardia) para lograr jornadas máximas de . Cómputo Integral: Incluir la jornada complementaria en el cómputo de la jornada laboral y en el cálculo de la jubilación.

Incluir la jornada complementaria en el cómputo de la jornada laboral y en el cálculo de la jubilación. Jornada No Asistencial: Mantener el tercio de jornada no asistencial de los médicos.

Retribución y Financiamiento:

Aumento Salarial: Aumentar la retribución del precio de la hora de guardia.

Aumentar la retribución del precio de la hora de guardia. Actualización de Módulos: Actualización de los módulos para mayores de 55 años, tomando como base la hora de guardia.

Actualización de los módulos para mayores de 55 años, tomando como base la hora de guardia. CPV: Actualización anual automática y transparente del Complemento de Productividad Variable (CPV), con criterios y cuantías homogéneos en todo el SERMAS.

Actualización anual automática y transparente del Complemento de Productividad Variable (CPV), con criterios y cuantías homogéneos en todo el SERMAS. Pagas Extras: Exigen la retribución íntegra de las pagas extraordinarias.

Exigen la retribución íntegra de las pagas extraordinarias. Financiación de Actividades: Financiar íntegramente todas las actividades de formación, docencia e investigación del personal facultativo, sin distinciones por titularidad de la empresa.

Estatuto y Clasificación Profesional:

Dignidad y Singularidad: Respetar la singularidad y responsabilidad del trabajo médico, tal como lo recoge la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), asegurando la distinción de clasificación y retribución de los diferentes grupos según su formación.

Respetar la singularidad y responsabilidad del trabajo médico, tal como lo recoge la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), asegurando la distinción de clasificación y retribución de los diferentes grupos según su formación. Movilidad: Implementar la movilidad voluntaria de manera abierta y permanente, garantizando que nunca sea forzosa.

Jubilación y Carga Asistencial:

Jubilación Anticipada: Iniciar el procedimiento legal para aplicar coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada del personal médico.

Iniciar el procedimiento legal para aplicar coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada del personal médico. Jubilación Flexible: Permitir la jubilación flexible, computando la totalidad del tiempo trabajado, tanto ordinario como extraordinario.

Permitir la jubilación flexible, computando la totalidad del tiempo trabajado, tanto ordinario como extraordinario. Control de la Demanda: Regular el exceso de demanda, tanto a nivel de atención primaria como hospitalario, mediante programas especiales de absorción voluntaria que incluyan una compensación económica adecuada.

El SIME concluye que la mejor defensa de los intereses de los médicos pasa por la implementación de un Estatuto Propio, ya que «sin un Estatuto Médico no hay sanidad».