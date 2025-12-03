Madrid ciudad

Madrid guarda un minuto de silencio por el asesinato machista de una vecina de Torrejón

Gacetín Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de varios miembros del Gobierno municipal y de representantes de los grupos políticos, ha participado esta mañana en el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Madrid como muestra de repulsa y condena por el asesinato, presuntamente por violencia de género, de una vecina de Torrejón de Ardoz.

Almeida ha subrayado que el Consistorio “mostrará su repulsa a la violencia de género siempre que, desgraciadamente, vuelva a suceder” y ha reiterado el compromiso de todas las instituciones, “en especial la del Ayuntamiento de Madrid, poniendo todos los medios disponibles para acabar lo antes posible con esta lacra”. Al igual que hace una semana, durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el alcalde ha señalado que “es inaceptable el número de asesinatos y cualquier tipo de violencia que se produce contra la mujer”, abogando por el trabajo conjunto de todas las administraciones para erradicarla.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género eleva a 41 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2025 y a 1.336 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

