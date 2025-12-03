Peste porcina: ¿riesgo en el consumo de carne de cerdo o jabalí?

Ante la detección de casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres en una pequeña zona de Cataluña ya acotada, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido trasladar un «mensaje de tranquilidad» a la población madrileña: el consumo de carne de cerdo y derivados, incluidos los embutidos elaborados con carne de jabalí, «es seguro para la salud humana».

La PPA es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes, con una alta mortalidad en estos animales, pero no es zoonótica: No se transmite a las personas, ni por contacto ni por la ingesta de carne o productos derivados.

Es decir, aún en el hipotético caso de que se consumieran carne y embutidos de cerdo o jabalí enfermos, no existiría riesgo para la salud. Además, se trataría de una circunstancia altamente improbable, ya que los productos comercializados en España proceden de canales legales y controlados, lo que garantiza su seguridad alimentaria, señala OCU.

La posible alarma se centra en el impacto económico y comercial que podría derivarse si el virus llegara a alguna explotación porcina, algo que hoy se considera improbable gracias a las estrictas medidas de bioseguridad vigentes. España es el primer productor de carne de cerdo en la Unión Europea y el tercero a nivel mundial, con más de 4,9 millones de toneladas anuales y un sector que representa el 14% de la producción agraria nacional.

En el peor escenario —si el virus alcanzara alguna granja porcina—, podrían establecerse restricciones comerciales internacionales a la exportación de los derivados del cerdo desde alguna región de nuestro país, lo que podrían provocar una bajada del precio de la carne de cerdo en España, por tener que asumir aquí el consumo de la que no se vende fuera. En un sector, el de la carne de cerdo, con precios ya muy contenidos en lo que va de año.

En cualquier caso, OCU recuerda que la PPA se erradicó en España en 1995, gracias a un programa nacional muy estricto y reconocido internacionalmente. No obstante, algunos países del Este y del Sur de Europa aún siguen teniendo casos, sobre todo en jabalíes.

Es por ello por lo que la Unión Europea mantiene medidas de vigilancia permanente que eviten el contacto directo entre cerdos y jabalíes, y sobre cualquier material que pudiera contener restos de carne infectada que pudieran ser ingeridos por los cerdos de las granjas.