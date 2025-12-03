Dos vehículos calcinados y una densa columna de humo al incendiarse un garaje en Villaverde

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido un incendio de considerable magnitud que se ha originado esta tarde de miércoles, 3 de diciembre, en la segunda planta subterránea de un garaje en la calle Transversal Sexta, ubicada en el distrito de Villaverde.

El fuego, que no ha dejado heridos, ha calcinado por completo un turismo y una motocicleta de combustión y ha causado importantes daños en las infraestructuras del edificio. El foco del siniestro se ha localizado en la planta -2 del estacionamiento. Aunque el SAMUR-Protección Civil ha acudido al lugar en prevención, no ha sido necesaria ninguna intervención sanitaria.

Dificultad por el humo y daños estructurales

Pablo Gullón, Oficial de Bomberos Madrid, ha explicado que el incendio ha presentado la «dificultad típica» de este tipo de siniestros en sótanos. Las labores de extinción se han visto complicadas por la gran concentración de humo y la elevada carga de calor en la planta -2, lo que ha dificultado la localización exacta del foco.

Las dotaciones de bomberos han accedido al garaje a través de dos escaleras distintas, hasta que finalmente han convergido en el punto donde se encontraban los vehículos ardiendo. El foco del fuego ha resultado ser un vehículo turismo y una motocicleta de combustión, que han ardido en su totalidad.

No obstante, el incidente ha provocado daños materiales significativos. Todos los automóviles estacionados en la planta -2 han sufrido desperfectos por el denso humo y la caída de cascotes. Además, la propagación del humo también ha alcanzado a los vehículos aparcados en la planta superior (-1).

La intensidad de las llamas ha afectado a todas las instalaciones de saneamiento del inmueble. Respecto a la estructura, el forjado situado entre las dos plantas de sótano ha sufrido daños, obligando a los bomberos a clausurar varios trasteros colindantes para garantizar la seguridad. La rápida actuación del cuerpo de Bomberos de Madrid ha logrado controlar la situación, evitando la propagación a otras áreas del edificio.