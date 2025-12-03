Patronal y sindicatos firman el I Convenio de Residencias y Centros de Día Privados y Concertados de Madrid

Las patronales AESTE, Amade, Lares Madrid y PAD, junto con los sindicatos CCOO y UGT, han logrado un acuerdo para la firma del I Convenio de Residencias y Centros de Día Privados y Concertados de la Comunidad de Madrid, un paso decisivo para fortalecer y reconocer la labor de quienes trabajan cada día en la atención y el cuidado de las personas mayores.

Con este acuerdo, la Comunidad de Madrid recupera su propio ámbito de negociación, un elemento clave que permitirá adaptar las condiciones laborales a las necesidades y particularidades del territorio. El convenio tendrá vigencia anual hasta el 31 de diciembre de 2026 y regulará las condiciones de trabajo de más de 40.000 profesionales del sector, reforzando la estabilidad y garantía de derechos en un momento de especial complejidad socioeconómica.

Entre los elementos más relevantes del acuerdo, las partes destacan que se garantizan las mismas condiciones salariales que el VIII Convenio Estatal de la Dependencia durante toda su vigencia. Además, se recupera un derecho especialmente valorado por las plantillas: el permiso retribuido de hasta 20 horas anuales para acudir a consultas de Especialistas Médicos del Sistema Público de Salud.

Las organizaciones firmantes subrayan que este avance ha sido posible gracias al consenso necesario entre todas las partes implicadas, el diálogo constante, responsable y constructivo, que ha permitido encontrar puntos de encuentro en un contexto marcado por la inestabilidad y la urgencia de reforzar los servicios esenciales. Todas las partes coinciden en que este convenio supone un paso significativo para poner en el centro los cuidados y a las personas que los hacen posibles, reforzando la calidad de la atención y reconociendo el compromiso de los equipos profesionales.