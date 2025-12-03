La magia de la Navidad llega a IFEMA MADRID con una programación para todos los públicos

La Navidad ha llegado a IFEMA MADRID. Con el comienzo del mes de diciembre, arranca en el recinto ferial una amplia y variada programación cultural, repleta de eventos, conciertos y espectáculos para todos los públicos, que atraerán a más 300.000 espectadores.

En total son 14 los espectáculos en cartel, entre musicales, conciertos, festivales y grandes shows, que encabezan la agenda cultural y de entretenimiento de IFEMA MADRID LIVE para la Navidad 2025, con nombres propios vinculados al ocio de calidad, como Ricky Martin, Miguel Poveda o Melendi, entre otros, en Starlite; el espectáculo de WAH Show; grandes nombres del panorama musical nacional, como DJ Nano y Manolo Garcia; propuestas para disfrutar en familia, como Circlassica, El Show de Bluey y Mi Primer Festival, o la programación de eventos de Music Hall, con Blackworks y los Premios Ídolo, entre otros. Propuestas singulares que confirman la apuesta que IFEMA MADRID viene desarrollando en los últimos años por acoger prestigiosos festivales y espectáculos indoor para públicos de todas las edades.

A esta amplia y variada oferta de eventos se suma en este mes de diciembre la feria GAMERGY (del 12 al 14 de diciembre), la cita anual de los gamers y aficionados al mundo de la competición de los videojuegos.

Para Daniel Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de IFEMA MADRID, “la programación de Navidad de MADRID IFEMA LIVE refuerza nuestro compromiso con el turismo de calidad, consolidando a la Institución como un referente en el ámbito del entretenimiento y la cultura en Madrid. Además, esta iniciativa nos permite diversificar nuestra actividad más allá de las ferias y congresos que acogemos a lo largo del año, maximizando el uso de nuestras instalaciones en momentos valle, al tiempo que contribuye a enriquecer la oferta de ocio de la ciudad, poniendo a disposición de los operadores de la industria del entretenimiento espacios cubiertos únicos en Madrid, con espectaculares equipamientos y dimensiones que permiten desarrollar propuestas innovadoras y de gran valor para residentes y visitantes.”

Programa de eventos de ocio en IFEMA MADRID LIVE 2025

1.- STARLITE Madrid

El festival STARLITE Madrid regresa a los pabellones 12 y 14 de IFEMA, convertido en una experiencia única, un fenómeno cultural y social que combina música, gastronomía y entretenimiento.

Su edición 2025 promete superar todas las expectativas, con un cartel que reúne a figuras destacadas de la música nacional e internacional, entre las que se encuentran Melendi, Ricky Martin, Manuel Carrasco, India Martínez, Miguel Poveda, Emmanuel y Mijares, Gilberto Santa Rosa, Disney Concert: The Sound Of Magic y Navidad Ubuntu. Asimismo, el 15 de diciembre, STARLITE Madrid acogerá BILLBOARD No. 1s, la cita musical que celebra a los artistas que lideran las listas de Billboard España. Tras sus exitosas ediciones en Los Ángeles y Nueva York, el evento llega por primera vez a España y en español, marcando un hito para la industria. Será una noche destinada a convertirse en uno de los encuentros culturales más relevantes del año, con grandes actuaciones y múltiples sorpresas.

Pabellones 12 y 14 IFEMA MADRID

Del 11 al 23 de diciembre 2025

2.-MANOLO GARCIA, dos décadas de trayectoria en solitario y nuevo álbum

Manolo García vuelve a los escenarios con Drapaires Poligoneros, un nuevo álbum compuesto por 15 canciones, que le ha llevado de gira por 16 teatros de distintas ciudades de España y ahora llega a Madrid. El músico y compositor compartirá con el público sus nuevas canciones en directo, a la vez que realizará una revisión concienzuda de su primer disco en solitario, Arena en los bolsillos, que conquistó a miles de personas y que, desde su lanzamiento en 1998, ha superado el millón de copias físicas vendidas. Como no podría ser de otra forma, también habrá espacio para repasar algunos de sus éxitos más celebrados. Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, Manolo García sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música, con la misma fuerza creativa y pasión que lo han acompañado desde sus primeros acordes.

19 y 23 de diciembre

Palacio Municipal de Congresos IFEMA MADRID

3.-WAH, una experiencia más allá del espectáculo

NAVIWAH es el nuevo espectáculo creado por WAH para presentar sus sesiones especiales de Navidad, llenas de atmósfera festiva, energía y ese encanto tan propio del universo WAH. Un viaje en tres actos que redefine el entretenimiento. Más de 40 artistas suben al escenario para reinterpretar grandes himnos de la música, fusionando estilos como rock, pop, ópera, flamenco y electrónica en un show de gran formato que sorprende desde el primer instante. Cada número está diseñado para emocionar, sorprender y conectar con el público de una forma distinta.

En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Show Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música, hasta que la prohíban… Allí, el espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo. WAH Show Madrid no es solo un espectáculo musical y gastronómico, estamos ante un nuevo concepto de entretenimiento y una auténtica explosión de sensaciones que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de la resistencia WAH.

Espacio 5.1 – Recinto Ferial de IFEMA MADRID

Hasta diciembre 2026

4.-CIRCLASSICA, NOEL, la historia jamás contada

Circlassica presenta en la Navidad 2025 Noel, la historia jamás contada de Nicolás, un niño diferente con un destino extraordinario: convertirse en el personaje más querido de la Navidad: Papá Noel. Circlassica Noel es mucho más que un cuento, es una experiencia visual y emocional que combina con puesta en escena envolvente lo mejor del circo, música en directo y una propuesta artística del más alto nivel. Más de 30 artistas internacionales desafían lo imposible en cada función, dibujando con sus cuerpos y talentos una historia que acaricia el alma.

Esta edición reúne a artistas internacionales como el Dúo Deep Red, Haley Viloria, Artsiom Haurylik, Lan Shi Xiong, Team Navas, la Troupé Amaraa y el clown Luigi Belui, además del Ballet de Noel y el elenco vocal. Con números deslumbrantes y una puesta en escena singular, Circlassica refuerza su identidad como el circo más mágico e innovador de la temporada.

Hasta el 18 de enero de 2026

Recinto Ferial IFEMA MADRID

5.-EL SHOW DE BLUEY

El Show de Bluey vuelve una Navidad más a Madrid, reafirmándose como uno de los planes estrella de la programación cultural de la Navidad de la capital. En plena época de vacaciones escolares, el espectáculo creado para convertirse en un recuerdo navideño memorable, ofrecerá a miles de asistentes la oportunidad de disfrutar de una experiencia entrañable y festiva, ideal para compartir en familia.

Con Bluey, Bingo, Chilli y Bandit representados mediante marionetas de gran formato y una escenografía que recrea al detalle los escenarios de la serie, el show invita al público a sumergirse en un universo lleno de juegos, humor, música y emociones, potenciadas por una historia original escrita por Joe Brumm, creador de Bluey, y la música de Joff Bush.

Del 27 al 29 de diciembre

6.-MI PRIMER FESTIVAL

Mi Primer Festival propone un recorrido mágico en el que Papá Noel es el eje central de la historia, acompañado de una banda musical de Elfos que aportan ritmo y diversión. Los niños disfrutarán de shows en vivo con personajes tan queridos como Peppa Pig, My Little Pony, LOL Surprise, Pocoyó, Masha y el Oso o Simón, en un formato que combina canciones, coreografías y aventuras educativas.

Mi Primer Festival no solo busca entretener, sino también fomentar la creatividad, imaginación, autonomía y habilidades sociales de los pequeños, ofreciendo a las familias una experiencia participativa y memorable. Con este proyecto, L.A. Rock reafirma su compromiso con la cultura, la música y la educación en valores, brindando un evento navideño lleno de alegría, magia y emociones que permanecerán en la memoria de los asistentes.

20 de diciembre

Palacio Municipal de Congresos IFEMA MADRID

7.-ORO VIEJO BY DJ NANO, para amantes de la música electrónica y el arte urbano

“Cantaditas con mucho arte” es la nueva edición del evento Oro Viejo by DJ Nano. Un espectáculo dirigido a amantes de la música electrónica y del arte urbano que fusiona nostalgia, cultura callejera y celebración navideña.

El evento contará con DJ Nano como protagonista principal, acompañado de artistas invitados y, de forma destacada, del creador contemporáneo Suso 33, quien realizará una performance en vivo. Esta edición, que rinde homenaje al grafiti y al legado del mítico Muelle, conecta dos movimientos culturales nacidos en los márgenes y hoy referentes globales. Entre sus elementos diferenciales destacan las intervenciones de artistas urbanos legendarios que crearán obras en directo y una producción audiovisual de gran formato.

13 de diciembre de 22:00h hasta 6:00h,

Pabellón 8 de IFEMA MADRID

8.-MUSIC HALL, programación ecléctica para públicos de todas las edades

Este ciclo de eventos transformará el Pabellón 3 de IFEMA en el espacio escénico y festivo de la capital española. Los preparativos ya están en marcha para acoger a unos 35.000 espectadores atraídos por una propuesta muy variada: desde festivales de electrónica y conciertos de reggaeton, a galas de influencers y sesiones de rock para grandes y pequeños. La 2ª edición de Music Hall destaca por su programación ecléctica. Y vuelve a proponerse el reto de atraer a públicos de todas las edades y afianzarse como una cita fija en la agenda cultural madrileña durante el periodo navideño, con las siguientes propuestas:

Concierto de Lucho RK — 6 de diciembre

El artista grancanario Lucho RK es una de las voces emergentes más prometedoras de la escena urbana en España, y ha colaborado con figuras como Quevedo y La Pantera

El artista grancanario Lucho RK es una de las voces emergentes más prometedoras de la escena urbana en España, y ha colaborado con figuras como Quevedo y La Pantera

Creados por Dulceida, los Premios Ídolo son el certamen más importante para reconocer a los creadores de contenido, con categorías desde el entretenimiento hasta la divulgación.

Creados por Dulceida, los Premios Ídolo son el certamen más importante para reconocer a los creadores de contenido, con categorías desde el entretenimiento hasta la divulgación.

Unos 9.000 amantes de los sonidos de baile más contundentes quemarán zapatilla con el ritmo agresivo de DJs como Act of Rage, Adrián Mills, Dexphase, Gonçalo M, Inés Isla o Überkikz.

Unos 9.000 amantes de los sonidos de baile más contundentes quemarán zapatilla con el ritmo agresivo de DJs como Act of Rage, Adrián Mills, Dexphase, Gonçalo M, Inés Isla o Überkikz.

Esta experiencia musical, para compartir padres e hijos, acerca los grandes clásicos del rock a las nuevas generaciones mediante espectáculos adaptados para el público infantil.

Esta experiencia musical, para compartir padres e hijos, acerca los grandes clásicos del rock a las nuevas generaciones mediante espectáculos adaptados para el público infantil.

Oro Viejo es la emblemática fiesta creada por DJ Nano, que rinde homenaje a los himnos más recordados de la música electrónica.

Oro Viejo es la emblemática fiesta creada por DJ Nano, que rinde homenaje a los himnos más recordados de la música electrónica.

Para los que se hayan quedado con ganas de más fiesta tras la clausura de la Tardebuena, hasta las 6:00 de la mañana DJ Nano comanda la segunda parte del viaje.

Para los que se hayan quedado con ganas de más fiesta tras la clausura de la Tardebuena, hasta las 6:00 de la mañana DJ Nano comanda la segunda parte del viaje.

9.-EXPERIENCE BY CAMELPHAT, música electrónica, diseño sonoro y proyecciones inmersivas

El fenómeno Zamna, nacido en la selva mágica de Tulum y convertido en uno de los movimientos culturales más influyentes de la música electrónica a nivel global, regresa a Madrid el próximo 20 de diciembre con una propuesta que promete hacer historia Zamna Madrid x Camelphat Experience, liderado por el dúo de renombre mundial cuyo sonido hipnótico enciende las pistas de baile en todo el planeta. Más allá del cartel, la esencia de Zamna se encuentra en su puesta en escena. Inspirada en los elementos naturales y las culturas ancestrales, la propuesta visual busca trasladar la magia de Tulum al entorno urbano madrileño, combinando naturaleza digital, estructuras monumentales y proyecciones inmersivas.

El cartel de Zamna Madrid x Camelphat Experience reúne además a algunos de los nombres más respetados del circuito electrónico mundial. El dúo italiano Mind Against aportará su característico toque de elegancia psicodélica. A ellos se suman los maestros del techno melódico Âme b2b Jimi Jules. Por su parte, el veterano Patrice Bäumel, figura clave del sello Kompakt, llevará al público a un viaje introspectivo y atmosférico y la emergente Julya Karma pondrá el broche con su sonido etéreo y potente.