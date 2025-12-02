Un millar de carteles de ‘Madrid, una postal navideña’ llega al público en el reparto en Cibeles

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, junto al autor del cartel oficial de las fiestas navideñas, el ilustrador Poliño Trapalleiro, ha participado esta mañana en el reparto gratuito de 1.000 ejemplares. Enmarcado en la amplia oferta cultural y de ocio diseñada por el Ayuntamiento de Madrid para celebrar la Navidad, los asistentes al acto, celebrado en el Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles, han tenido la oportunidad de llevarse un ejemplar del cartel de ‘Madrid, una postal navideña’ firmado por el propio autor.

En palabras de Rivera de la Cruz, “este cartel no es solo una imagen: es un viaje por las calles, la historia y la identidad de Madrid”, una obra que, según ha destacado, “invita a mirar con calma, a reconocer lo que nos une y a celebrar la Navidad desde el orgullo por nuestra cultura”. La delegada ha subrayado también su voluntad de que “madrileños y visitantes descubran, detalle a detalle, todo lo que hace única a esta ciudad”.

Para la creación de la obra, Trapalleiro se ha inspirado en el belén del Príncipe, la pieza histórica que el rey Carlos III trajo desde Nápoles y que cada Navidad se expone en el Palacio Real de Madrid. En el dibujo, se ocultan más de 70 referencias y ‘secretos’ de la ciudad, integrados en una atmósfera navideña, desde edificios emblemáticos hasta rincones menos conocidos, además de fuentes, fachadas, escenas tradicionales y momentos cotidianos, organizados en composiciones imaginarias que rinden homenaje al patrimonio arquitectónico madrileño.

El cartel también incorpora guiños al pequeño comercio, los mercados, la vida de barrio, las artes y la historia de Madrid y sus orígenes, con la intención de que madrileños y visitantes se detengan esta Navidad frente a él para ir descubriendo cada uno de sus secretos. El próximo sábado, 13 de diciembre, a las 11:30 horas, tendrá lugar un nuevo reparto gratuito de 1.000 ejemplares del cartel navideño en el Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles.