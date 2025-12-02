El motorista herido grave en San Blas-Canillejas era policía y el conductor del coche iba drogado

El accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este lunes, 1 de diciembre, en el distrito de San Blas-Canillejas, ha tomado un giro judicial. Se ha confirmado que el motorista de 46 años implicado en la colisión era un agente de la Policía Municipal que se dirigía a su trabajo, y el conductor del turismo involucrado arrojó resultado positivo en sustancias estupefacientes.

El suceso se registró minutos antes de las 7 de la mañana en la confluencia de la calle Néctar y la avenida de Canillejas a Vicálvaro. El impacto se produjo entre una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, propiedad del agente, y un coche marca Toyota.

El conductor del turismo, de mediana edad, fue sometido a las pruebas pertinentes. Tras dar negativo en la prueba de alcoholemia, el test de drogas confirmó la presencia de metanfetaminas y anfetaminas en su organismo. Por estos resultados, ha quedado bajo investigación por un presunto delito contra la seguridad vial, debido a la conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

La Unidad Judicial de Tráfico de la propia Policía Municipal ha tomado el atestado del siniestro y está a cargo de la investigación. Por el momento, no se ha determinado cuál de los dos vehículos fue el responsable del percance.

Estado de salud del agente

El agente herido, destinado en la Unidad del distrito de Ciudad Lineal, fue atendido in situ por el SAMUR-Protección Civil y trasladado en estado muy grave al Hospital Gregorio Marañón. Aunque el pronóstico inicial era de extrema gravedad, el alcance de las lesiones fue revisado a la baja posteriormente, aunque siguen siendo severas.

El policía presenta traumatismos vertebral y pélvico, un neumotórax, y múltiples fracturas, incluyendo varias costillas rotas, varias vértebras dorsales fracturadas y una fractura en la muñeca, además de contusiones. Lo más relevante es que se descartó afectación de la médula espinal. Está prevista su intervención quirúrgica en los próximos días.