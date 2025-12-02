Comunidad y el Real Madrid se unen para crear un nuevo espacio de innovación en la Ciudad Deportiva de Valdebebas

La Comunidad de Madrid y el Real Madrid Club de Fútbol han firmado hoy un protocolo de colaboración para crear Madrid Innovation District, un nuevo espacio tecnológico puntero a nivel mundial en el que convivan empresas, instituciones, deportistas, emprendedores y ciudadanos. Este centro se levantará en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y contará con una superficie de 85 hectáreas para promover la innovación, el conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías y la atracción de talento.

A través de este convenio, suscrito por la Consejería de Digitalización y el Club de Fútbol, el Ejecutivo autonómico se suma a un proyecto que se espera que aporte al PIB madrileño alrededor de 1.200 millones de euros anuales y que cree más de 23.000 puestos de trabajo al año.

Ambas instituciones colaborarán para que en este espacio se establezcan compañías y organismos de investigación y sea un entorno donde se generen nuevos proyectos encaminados a mejorar los servicios públicos, la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas.

También se impartirán cursos de formación y capacitación en competencias digitales, Inteligencia Artificial, y datos, entre otras disciplinas, en colaboración con universidades y centros de excelencia. Asimismo, se realizarán mentorías a jóvenes emprendedores, se desarrollarán programas de incubación y aceleración de proyectos, y se diseñarán estrategias para traer a profesionales de alto nivel.

Madrid Innovation District acogerá seminarios, jornadas y encuentros internacionales de expertos, además de organizar actividades dirigidas a la ciudadanía para reducir la brecha digital y promover la inclusión de colectivos vulnerables.

Esta iniciativa se inspira en los casos de éxito ya implantados, como Dallas, en Estados Unidos; el One North de Singapur; el High Tech Campus de Eindhoven, en Países Bajos; o el MIND-Milano Innovation District de Milán.