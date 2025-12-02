Una gran oferta cultural para la Navidad 2025 en Tetuán

Tetuán presenta una programación de Navidad completa con belenes, cabalgata de Reyes, música, cine, teatro, cuentacuentos, magia, danza, deporte, visitas guiadas y exposiciones para disfrutar con amigos, en familia o de manera individual en estas fechas tan especiales.

Los belenes y la cabalgata de Reyes son una tradición en el cartel cultural navideño del distrito. La Sala de Exposiciones Juana Francés alberga el belén monumental de plastilina, a cargo de la Fundación Educa, hasta el 7 de enero. En la Sala de Exposiciones Pablo Serrano se instalará el belén popular tradicional Venimos a adorarle, de la Asociación de Belenistas de Madrid, que estará disponible del 8 de diciembre al 6 de enero.

La Fundación Educa también es la encargada de la exposición La iconografía del belén alrededor del mundo, que se puede visitar en el CC Eduardo Úrculo hasta el 7 de enero. El CSC José de Espronceda acoge la exposición de pintura Colores del alma hasta el 30 de diciembre.

Los pequeños del distrito podrán entregar la carta al paje real los días 2 y 3 de enero en la Junta Municipal de Tetuán. El domingo, 4 de enero, la Gran Cabalgata de SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente recorrerá la calle de Bravo Murillo, desde el número 107 hasta la junta municipal.

Música

La música se consolida como eje imprescindible de la programación cultural navideña del distrito. La II edición del festival Dulce Navidad con Swing inundará la avenida del Presidente Carmona los días 12, 13, 20 y 27 de diciembre. Una feria gastronómica con los mejores productos tradicionales navideños, amenizada con actuaciones musicales navideñas de jóvenes artistas de Jana Producciones, de góspel con Goher y Gospel Flame y un concierto de zambomba por Pellizco del foro.

El distrito también apuesta para que la cultura llegue a los mercados municipales, donde los vecinos podrán disfrutar de coros y villancicos que pondrán música a las compras navideñas. Los Mercados Municipales de Tetuán, San Enrique, Maravillas y San Leopoldo serán los escenarios de estas actuaciones los días 13 y 20 de diciembre.

El 14 de diciembre se celebrará el Concierto de Navidad Solidario a cargo de GuitarCello en colaboración con la Fundación Integra en el CC Eduardo Úrculo. El centro también albergará el concierto de la Orquesta Filarmonía el día 20 de diciembre y, el día 21, la actuación de Choir+ de la Escuela Coral de Madrid.

Los musicales conforman un punto importante del cartel cultural de Tetuán en Navidad. Cenicienta y el zapatito de cristal y el Tributo Showman P. T. Barnum se realizarán los días 27 y 28 de diciembre respectivamente en el CC Eduardo Úrculo. Ambos espectáculos, a cargo de Jana Producciones, están recomendados para todos los públicos.

La plaza de Pablo Ruiz Picasso también será uno de los escenarios para disfrutar de la música en el distrito. Zambomba Jerezana, bajo la dirección de Periquín, dará un concierto titulado Así canta Jerez a la Navidad madrileña, a ritmo de zambomba, el día 18. El 21 de diciembre, el coro Meraki dará un espectáculo musical de gospel.

La plaza de la Remonta albergará una variedad de actuaciones musicales navideñas. Los villancicos a cargo de la Coral Madroño, el día 21, el Concierto de Navidad por la Joven Orquesta Sierra de Madrid, el día 23, y el espectáculo musical de gospel Ars Futura a cargo de Meraki, el día 28.

Además, 21 distritos organiza el Festival Multiculturas el 12 y 13 de diciembre, con los conciertos de Muhamad Zahid, Kairo, Carina Carriqueo y Balkan Paradise Orchestra en el CC Eduardo Úrculo, además de un estudio de grabación sobre ruedas y una actividad de realidad virtual en parejas. En el CSC José de Espronceda se celebrará el concierto This is pop, de la Sociedad Coral de Madrid, el día 17 de diciembre.

Cine y literatura

El ciclo Clásicos del Espronceda presenta este mes proyecciones y coloquios bajo la temática Navidades de cine. Las películas La quimera de oro, El hombre que vino a cenar, y De ilusión también se vive se proyectarán los días 3, 10 y 16 de diciembre, además de una charla especial el día 11 con el crítico Guillermo Balmori.

Los amantes de las películas con temática navideña también podrán disfrutar de las sesiones en el CC Eduardo Úrculo con Love Actually, el día 14, Los Goonies, el día 26, The Holiday, el día 2 de enero; y la saga de Solo en casa, los días 19, 22, 23 y 26 de diciembre en el CSC Tetuán.

Los participantes en el certamen literario y apasionados de la cultura están invitados al homenaje a Leopoldo de Luis el día 9 en el CC Eduardo Úrculo, donde se proyectará el documental de Pilar Astray La mirada del poeta: aquí no se va nadie. Al día siguiente se hará la entrega de los premios del XVII Certamen Literario de poesía y relato corto Leopoldo de Luis, evento en el que conoceremos a los ganadores del concurso.

Teatro, títeres y cuentacuentos

Las obras de teatro son un clásico de la Navidad de Tetuán. El Teatro de títeres del Retiro llega el día 4 al CSC Tetuán, centro que también acogerá la obra Ni princesas ni famosas, niñas y mujeres valerosas, el día 29. El CC Eduardo Úrculo programa la obra de teatro El gigante y la Navidad, el día 5 y La princesa y el dragón, el 29. Por su lado, en el CSC José de Espronceda se podrá disfrutar de La tetera, el día 12, y Milagro, S.A., el día 19. En los jardines de la avenida del General Perón, el 20 de diciembre se interpretará al aire libre la obra de títeres Cuentagotas, por Rebrotar Teatro. Además, en el CSC Tetuán se cerrará el año el día 30 con el cuentacuentos titulado Esperando a los Reyes en la granja.

Cocina, danza y magia

El Aula Cocina de diciembre tiene como protagonista el roscón de reyes, con dos talleres que impartirá el Horno Hernani los días 11 y 13 de diciembre en el CC Eduardo Úrculo.

La danza se fusionará con múltiples disciplinas de las artes escénicas el día 19 con el espectáculo Volando voy, danzando vengo. Una pieza nueva y original para todos los públicos que se interpretará en el CC Eduardo Úrculo con una mezcla de danza aérea, danza en suelo e interpretación.

En una época tan especial como la Navidad, la magia hace doblete en la programación de la plaza de la Remonta, con el show La magia de Andrés Cañadas, el día 21, y el espectáculo de Iván Santacruz y sus Navidades mágicas, el día 28.

Deporte y visitas guiadas

El CDM Antonio Díaz Miguel tendrá actividades deportivas especiales para esta Navidad. La VII Gala de Navidad distrito de Tetuán de gimnasia rítmica, el día 13, Acuatic Christmas Challenge los días 20 y 21, Water Polo Day el día 20 y el IX Torneo Natación distrito de Tetuán, el 21 de diciembre.

El día 2 de enero, los amantes de la arquitectura podrán hacer una visita guiada al Hospital de la Cruz Roja, impartida por José Luis Fernández Suárez, arquitecto y colaborador con el comité de pacientes del hospital.