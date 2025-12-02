La reconstrucción de La Nevera tras Filomena estará lista antes de verano de 2026

La Comunidad de Madrid avanza en la reconstrucción de La Nevera, el histórico pabellón deportivo del instituto público Ramiro de Maeztu de la capital, que también utilizan los jugadores de la cantera del Club Estudiantes Baloncesto y que sufrió grandes daños tras el temporal Filomena en 2021.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha visitado hoy las obras en las que el Gobierno regional invierte más de 3,7 millones y que está previsto concluyan antes del próximo verano. “El actual proyecto se ubica en la misma localización ocupada por el pabellón que tuvo que ser demolido, y constituye un edificio independiente del resto de este centro educativo, con el que se conectará mediante una pasarela ubicada en la zona de Secundaria”, ha explicado Viciana.

Los trabajos consisten en la construcción de un recinto con un volumen similar al antiguo, e incluyen además actuaciones de mejora de la accesibilidad tanto en el interior de la zona de Secundaria como en el espacio exterior. Esto permitirá una separación rigurosa de los circuitos para distanciar el acceso de los alumnos con el de los jóvenes del club deportivo.

El nuevo pabellón contará con avanzados sistemas de climatización con energía fotovoltaica. Respecto a las zonas verdes y urbanización, se recuperarán dos espacios que se integran en el área urbanizada de forma accesible, favoreciendo la conexión con el jardín histórico. De igual forma, las dos pistas deportivas descubiertas, ya en servicio, se rehacen a una cota inferior, para dar continuidad y mejorar paisajísticamente el entorno.

Debido a la catalogación del entorno de este inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC), todas las actuaciones se ajustan específicamente a los requerimientos establecidos por la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.