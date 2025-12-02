CarabanchelDistritos

Carabanchel pone en marcha una oficina auxiliar de la junta para prevenir el fracaso escolar

Gacetín Madrid

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha asistido esta mañana a la puesta en marcha de la nueva oficina auxiliar que la junta municipal del distrito ha abierto en la calle de Albox, 8 para prevenir el fracaso escolar entre menores de entre 6 y 16.

Este equipamiento albergará las oficinas para el Programa de Prevención y Control de Absentismo Escolar, en el que trabajarán ocho profesionales. Además, en el centro se impartirá el Programa de Actividades de Atención e Intervención Socioeducativas con Adolescentes y Familias en situación de riesgo y de vulnerabilidad social y el Programa de Apoyo Educativo para alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria, que busca dar refuerzo al alumnado con dificultades en las asignaturas de matemáticas, lengua y literatura e inglés. En estos dos últimos programas, la oficina va a atender a 38 menores de forma continuada.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Dos jóvenes heridos tras ser apuñalados por la...

Corte de Metro, dos policías heridos y varios...

Una mujer grave tras ser atropellada en Avenida...

El Retiro estrena un conjunto decorativo vegetal para...

El Retiro homenajea a los periodistas Fernando Lázaro...

El Retiro acoge un espectacular belén siciliano con...

La policía irrumpe por la fuerza en un...

Un motorista grave tras colisionar con un coche...

Una mujer grave tras atragantarse en Arganzuela (Madrid)

Canillejas acoge este domingo la 45ª edición del...

Comentarios