Carabanchel pone en marcha una oficina auxiliar de la junta para prevenir el fracaso escolar

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha asistido esta mañana a la puesta en marcha de la nueva oficina auxiliar que la junta municipal del distrito ha abierto en la calle de Albox, 8 para prevenir el fracaso escolar entre menores de entre 6 y 16.

Este equipamiento albergará las oficinas para el Programa de Prevención y Control de Absentismo Escolar, en el que trabajarán ocho profesionales. Además, en el centro se impartirá el Programa de Actividades de Atención e Intervención Socioeducativas con Adolescentes y Familias en situación de riesgo y de vulnerabilidad social y el Programa de Apoyo Educativo para alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria, que busca dar refuerzo al alumnado con dificultades en las asignaturas de matemáticas, lengua y literatura e inglés. En estos dos últimos programas, la oficina va a atender a 38 menores de forma continuada.