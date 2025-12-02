Los embalses madrileños inician diciembre al 70% de su capacidad

Los trece embalses con los que Canal de Isabel II abastece a la Comunidad de Madrid han comenzado diciembre al 70,7% de su capacidad máxima, por lo que se mantienen en valores muy similares a los de hace justo un mes (71,7 %). Con 667,3 hectómetros cúbicos de agua almacenados, las reservas se encuentran 9,8 puntos porcentuales por encima de la media histórica para estas fechas (60,9 %). También superan en 1,4 puntos el dato que marcaban hace justo un año (69,3 %).

Tras un octubre más seco de lo esperable, las precipitaciones registradas en el mes de noviembre han estado un 56,1 % por encima de la media de este periodo: concretamente, los pluviómetros ubicados en las presas recogieron 125,3 litros por metro cuadrado. Estas lluvias se han traducido en unas aportaciones que, pese a todo, han sido un 44,6 % inferiores a lo habitual en esta época: los embalses han recibido 33,6 hectómetros cúbicos de agua, frente a los 60,6 hm3 que marca el dato medio histórico.

El consumo, siguiendo la tendencia al alza del mes anterior, aumentó en noviembre un 2,2 % en comparación con el mismo mes de 2024. Desde los embalses se derivaron 36 hectómetros cúbicos para el suministro a la población, mientras que el año pasado fueron 35,2 hm3. No obstante, el consumo acumulado en lo que llevamos de año natural se mantiene por debajo si se compara con el curso previo: es, de momento, un 0,7 % inferior.

Por todo ello, y aunque la situación hidrológica en la Comunidad de Madrid es favorable, Canal de Isabel II recalca su mensaje de concienciación y hace un llamamiento a la colaboración de los ciudadanos para que hagan un uso responsable del agua. Con este propósito, la empresa pública promueve campañas de sensibilización y ofrece recomendaciones de ahorro en su página web y redes sociales. Estas van desde ducharse de forma breve y cerrar el grifo durante el enjabonado, hasta poner la lavadora con la carga completa o instalar economizadores en los grifos.

Además, consciente de que el esfuerzo en el ahorro no solo depende de los ciudadanos, sino también de sus acciones, Canal lleva años intensificando la reutilización de agua, la renovación de tuberías o la búsqueda activa de fugas. Gracias a la concienciación ciudadana y al esfuerzo inversor en mejorar sus infraestructuras, la empresa pública ha conseguido reducir el consumo de agua per cápita en la Comunidad de Madrid en más de un 30 % desde la última sequía de 2005.