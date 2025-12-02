Nueva operación integral contra los narcopisos en Madrid: 42 detenidos y 20 puntos de venta de droga desmantelados

Agentes de la Policía Nacional han culminado una nueva operación integral contra los narcopisos en toda la Comunidad de Madrid, durante el último trimestre. Se han desmantelado veinte puntos de venta de droga ubicados en distintos puntos de la región, en los que han sido detenidas 42 personas.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid mantiene su compromiso con ciudadanos y asociaciones vecinales, para dar una respuesta eficaz y contundente a delitos relacionados con el tráfico de drogas. En el transcurso del año 2025, se han desarticulado 113 narcopisos, resultando 271 detenidos por las actividades delictivas llevadas a cabo.

Falsa apariencia de una asociación dedicada al consumo paliativo

Los hechos ocurrieron en el distrito madrileño de Retiro cuando los agentes tuvieron conocimiento de un local, bajo la falsa apariencia de asociación, en el que se proporcionaban cannabis y derivados del mismo. Encubierto, se trataba de un club de socios con fines paliativos pero que carecía de autorización para el cultivo, distribución y consumo de cannabis o derivados, por lo que realmente se trataba de un punto de venta de sustancias estupefacientes.

Para dificultar la labor policial, los consumidores accedían a firmar un documento, afirmando que las sustancias que portaban no habían sido compradas en el local y que eran traídas por ellos para consumir en el interior.

Las investigaciones culminaron el pasado día 1 de septiembre con la entrada y registro en el establecimiento, siendo incautados más de 200 euros en billetes fraccionados y dólares americanos, varios botes que contenían en su interior cogollos de marihuana, alrededor de 40 vappers que contenían sustancia estupefaciente y más de 30 cigarrillos preparados para el consumo con cannabis.

Por todos estos hechos, han sido detenidas cinco personas -presidente, secretario, tesorero y dos empleados- como presuntos autores de un delito contra la salud pública y asociación ilícita.

Desmantelados dos pisos familiares en el mismo portal

En el distrito madrileño de la Latina, en el pasado mes de octubre, se desmantelaron dos viviendas en las que se estaba llevando a cabo la elaboración y distribución de sustancias estupefacientes.

Fueron incautadas varias sustancias estupefacientes- cocaína y hachís-, armas blancas, dos armas tipo airsoft, casi 2000 euros de dinero fraccionado en billetes escondidos por distintas zonas de los inmuebles y material para el cultivo hidropónico. Han sido detenidas tres personas, dos varones y una mujer, como presuntas responsables de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

Venta de drogas sintéticas emergentes

En este punto del distrito madrileño de Fuencarral, las investigaciones llevadas a cabo permitieron constatar que el morador del inmueble se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes. El pasado 16 de octubre, los agentes realizaron una entrada y registro con la detención de este varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Entre las sustancias incautadas se localizaron drogas sintéticas emergentes como la mefedrona y la metanfetamina, además de hachís, marihuana, speed, extasis, 2CB, ketamina, coca base y opiáceos-como morfina.

Fractura del bombín de la puerta del portal para acceder al narcopiso

Las investigaciones llevaron a los agentes hasta un narcopiso ubicado en la localidad madrileña de Parla. Se trataba de un inmueble donde los consumidores fracturaban el bombín del portal para tener un acceso más directo al piso.

El día 28 de octubre se realizó una entrada y registro en la morada, incautándose varios efectos relacionados con la elaboración de drogas, así como sustancia estupefaciente, principalmente cocaína. Fueron detenidas tres personas -dos hombres y una mujer- como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

En una operación paralela, se desmanteló un local bajo la falsa apariencia de una asociación para el consumo de cannabis. Dicho establecimiento carecía de documentación que justificara dicha actividad y los clientes que estaban en el interior no pudieron aportar ser socios del mismo. El local disponía de un sistema de taquillas tipo locker donde los clientes guardaban todo tipo de efectos.

Fue intervenido un datáfono y casi 300 comprobantes de pago, siendo facturados 3000 euros de compra de sustancia estupefaciente. Por todos estos hechos, fueron detenidos dos varones -el responsable y un trabajador del local- como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Cogollos de marihuana ocultos en botes de comida

Los hechos ocurrieron en la localidad madrileña de Móstoles. Los agentes tuvieron constancia de la existencia de una plantación de marihuana en un inmueble desde donde también se distribuía la droga. Durante la vigilancia del inmueble se procedió a la identificación de un varón que manifestó ser el responsable de dicha plantación.

Una vez realizada la entrada y registro, se localizaron botes de cristal donde estaba oculta la marihuana, así como varios útiles para la elaboración y venta de sustancia estupefaciente. Se incautaron un total de más de 2000 plantas, equivaliendo a 300kg de marihuana. Por todos estos hechos, fue detenido este varón como presunto responsable de un delito contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico.

Esa misma tarde, se interceptó un vehículo en las inmediaciones del narcopiso que trasportaba más de 100 bolsas de marihuana. Por este motivo, fue detenido el conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Contaban con colaboradores que daban el agua

Las investigaciones comenzaron en el mes de junio en la localidad de Alcorcón. Los agentes pudieron comprobar que dos individuos se dedicaban a la venta y distribución de sustancias estupefacientes en los alrededores de una plaza. Las actuaciones policiales se vieron dificultadas debido a las medidas de seguridad que están personas tomaban para no ser descubiertos.

Contaban con colaboradores en la zona que advertían de la presencia policial. Finalmente, el pasado día 6 de noviembre se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda de uno de estos varones, interviniéndose 100g de cocaína de gran pureza, casi 3000 euros de dinero en efectivo y 22000 pesos dominicanos.

También, fueron localizados varios útiles relacionados con la venta de sustancia estupefaciente. Por todos estos hechos, fueron detenidos dos varones como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Venta a través de una ventana señalizada con una silla y una bañera

Las investigaciones comenzaron durante el pasado mes de julio en la localidad madrileña de Aranjuez. Los agentes tuvieron conocimiento de que una pareja estaba utilizando su vivienda como un punto de venta de droga. Las transacciones de droga se estaban realizando a través de una ventana que daba acceso directo a la vía pública, señalizando el punto a los consumidores con una silla y una bañera. Contaban con colaboradores que avisaban de la presencia policial, dificultando de esta forma la investigación. Además, este punto de venta estaba ubicado en una zona próxima a centros educativos generando una situación de malestar vecinal.

Avanzadas las pesquisas, los agentes realizaron la entrada y registro en dicho inmueble el pasado 24 de octubre, incautándose dos puños americanos, útiles para la elaboración de droga, pastillas utilizadas como sustancia de corte, varias dosis de cocaína preparadas para su venta y más de 2000 euros de dinero en billetes fracciones.

Finalmente, fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, como presuntas responsables de un delito contra la salud pública, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Desarticulado un local simulando la venta de cannabis medicinal

En la localidad madrileña de Alcalá de henares, en el mes de septiembre, los agentes tuvieron conocimiento de un local que con anterioridad había sido desarticulado por la venta y distribución de sustancia estupefaciente. Nuevamente, había indicios suficientes de que dicho establecimiento había reanudado la actividad delictiva. Por esos motivos, el pasado día 14 de octubre se realizó la entrada y registro del local, incautando sustancia estupefaciente -marihuana y hachís- y 300 euros de dinero en efectivo. Fue detenido un varón como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

En una operación paralela, en el mes de agosto se iniciaron las investigaciones en torno a un inmueble donde se estaba llevando a cabo la venta de sustancia estupefaciente. Se detectó un trasiego continuo de personas, llegando incluso a acumularse en el portal para realizar la compra. A primeros de Noviembre fue realizada la entrada y registro en la vivienda. Fueron incautados casi 200 euros y sustancia estupefaciente – Hachís y marihuana-. Por estos hechos, fue detenido un hombre como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

Desmantelamientos en diferentes zonas de la capital

El pasado 18 de noviembre en el distrito madrileño de Centro, los agentes realizaron una inspección en el interior de un bar en cuyo interior encontraron numerosos envoltorios conteniendo diferentes sustancias estupefacientes. Se procedió a la detención de un hombre como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

El día 20 de noviembre, se desmantelaron dos narcopisos situados en San Blas, dedicados a la distribución de droga en el Parque Paraíso. Se incautaron 235 gramos de cocaína e intervinieron más de 6500 euros en efectivo. Fueron detenidas nueve personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

En el distrito de Hortaleza, en una operación conjunta con Policía Municipal de Madrid, el 21 de noviembre se localizó una plantación de marihuana en el interior de una vivienda. Se incautaron más de 550 plantas, así como diverso material para la plantación y cuidado de esta sustancia. Las indagaciones policiales realizadas en el lugar, permitieron averiguar que los moradores estaban haciendo uso de la electricidad de manera fraudulenta. Por todo ello, cuatro personas fueron detenidas por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación del fluido eléctrico.

En Villaverde, el pasado 24 de noviembre se procedió a la entrada y registro de dos domicilios contiguos, interviniendo 20 gramos de cocaína, 215 gramos de hachís y casi 3 kilogramos de marihuana. Un hombre y una mujer fueron arrestados por delito contra la salud pública.

El 27 de noviembre en Carabanchel, en una operación conjunta con Policía Municipal de Madrid, se desmantelaron dos puntos de venta de droga y en los que se incautaron 30 gramos de cocaína, 250 gramos de hachís, 130 gramos de sustancia de corte, balanzas de precisión, una escopeta, un arma corta de fuego real, además de diversas armas blancas. Se detuvo a dos hombres y una mujer, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Ese mismo día en Parla, se intervino en un garaje en el que se traficaba con droga a pequeña escala. Se intervino diversa sustancia estupefaciente y se arrestó a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Por todo ello, este amplio macrooperativo ha finalizado con un total de 42 personas detenidas, desmantelándose 20 puntos de venta de droga en los que se ha incautado distintos tipos de sustancias estupefacientes, tales como cocaína, hachís, marihuana, éxtasis, ketamina y 2CB.