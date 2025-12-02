Ayuso subraya que “no constan” casos de peste porcina en las explotaciones madrileñas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este lunes que, actualmente, «no constan» casos de peste porcina en las explotaciones ganaderas de la región. Sin embargo, ha hecho un llamamiento a mantener la vigilancia activa para prevenir cualquier brote.

Las declaraciones se produjeron durante una visita de la presidenta a la almazara de la empresa Oleum Laguna, en el municipio de Villaconejos, donde valoró la situación sanitaria de las granjas madrileñas.

Aumento de la vigilancia y programa nacional

Díaz Ayuso aseguró que, a pesar de la ausencia de casos confirmados en las 54 explotaciones porcinas de la región, el Gobierno autonómico ha tomado medidas preventivas. «En la Comunidad de Madrid no nos consta ningún caso de peste porcina en las 54 explotaciones de la región. Pero, por supuesto, se ha incrementado la vigilancia habitual», afirmó la presidenta.

Además, informó que la Comunidad ha puesto en marcha las directrices establecidas en el Programa Nacional de Vigilancia. La presidenta enfatizó la necesidad de no bajar la guardia ante esta enfermedad, declarando: «No podemos quedarnos rezagados ante ello».