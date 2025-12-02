Madrid recrea una estación de Metro en un Centro de Educación Especial para acercar el funcionamiento del transporte público a sus alumnos

La Comunidad de Madrid ha recreado una estación de Metro en el Centro de Educación Especial Cambrils, situado en el distrito de Carabanchel, para acercar el funcionamiento del transporte público a sus alumnos. Esta actividad, que se ha organizado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad forma parte del programa LARA, la Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía, puesto en marcha por la compañía metropolitana en 2018.

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha visitado hoy estas instalaciones para conocer de primera mano la iniciativa, que busca fomentar el uso autónomo del suburbano por parte de estos escolares. Además, ha tenido la oportunidad de participar en una de las sesiones formativas que los trabajadores de la empresa pública imparten cada semana en estas instituciones.

En este sentido, García ha asegurado que programas como este “son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa y abren la puerta a una mayor movilidad, libertad y desarrollo personal para las personas con discapacidad”. Además, ha subrayado que “desde la Comunidad de Madrid trabajamos para que el transporte público sea un aliciente más para que puedan participar activamente en la vida social, laboral y educativa de forma independiente”.

Las instalaciones del centro recrean completamente una estación de metro, con un vestíbulo principal a la entrada de las aulas, que incorpora todos sus elementos característicos como la réplica de las máquinas expendedoras de billetes hasta un panel informativo con el plano de la red y la información de horarios y tarifas, acompañado de los típicos carteles informativos de Entrada y Salida. También se han diseñados pasillos que reproducen distintas líneas, con directorios que muestran el nombre de las estaciones y sus correspondencias, así como otros elementos propios del entorno, como la señalización de ascensores y escaleras.

El CEE Cambrils, que ha participado también en otras actividades del programa y en el proyecto educativo AulaMetro, es el tercer centro que se suma a esta iniciativa. Anteriormente lo hicieron el María Corredentora, en el distrito de Hortaleza y el Miguel de Unamuno, en Móstoles.

Sesiones informativas y recorridos guiados por el Metro

Gracias al programa LARA, y desde 2020, Metro de Madrid ha realizado 118 sesiones informativas y recorridos guiados por la red del suburbano para personas con discapacidad, y casi 200 entrenamientos. La compañía metropolitana también organiza campañas periódicas de sensibilización dirigidas tanto a empleados como a usuarios, y ofrece formación práctica en estaciones para el uso de máquinas y torniquetes. En la página web se pueden encontrar además guías y recursos en lectura fácil, así como un vídeo tutorial con subtítulos y traducción a lengua de signos.