Almeida anuncia 6.100 viviendas en alquiler asequible en marcha para 2026

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado hoy que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) tendrá más de 6.100 viviendas destinadas al alquiler asequible en marcha en 2026. Así lo ha destacado tras entregar las llaves de sus nuevos hogares a los adjudicatarios de Cañaveral 6, una nueva promoción con 90 viviendas públicas de alquiler asequible que el Ayuntamiento de Madrid ha construido en Vicálvaro.

Acompañado por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, y el concejal del distrito, Ángel Ramos, Almeida se ha dirigido a las 14 familias que hoy recogían sus llaves en representación de las 90 adjudicatarias: “si uno no tiene una vivienda, no tiene una vida propia, no puede formar una familia o desarrollar un proyecto vital”, por eso ha recordado el esfuerzo extraordinario que el Ayuntamiento está realizando para “seguir creciendo como ciudad y como sociedad, para que familias y jóvenes como vosotros podáis ser dueños de vuestro futuro”. En palabras del alcalde, “vosotros sois el símbolo de esa solución al problema de la vivienda” en una ciudad como Madrid.

Durante 2025 y 2026, EMVS Madrid finalizará más de 1.000 pisos, que se sumarán al patrimonio de vivienda en alquiler asequible municipal que, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es el mayor de toda España. Almeida ha destacado que estos nuevos pisos permitirán ampliar la oferta de alquiler asequible y cumplir el sueño de estos madrileños, especialmente jóvenes y familias, de encontrar un nuevo hogar donde desarrollar sus proyectos de vida. Estos futuros pisos se sumarán a las más de 4.500 viviendas públicas en régimen de alquiler que el Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado y entregado a los madrileños desde junio de 2019 en 16 sorteos.

Los nuevos inquilinos de Cañaveral 6 pagarán por su nuevo piso una renta media de 570 euros mensuales, lo que les permitirá, en el caso de los más jóvenes, emanciparse y comenzar una nueva etapa sin que ello suponga una merma excesiva de sus ingresos, ya que nunca pagarán de renta más del 30 % de los ingresos de la unidad familiar. De esta forma, se facilita el acceso a los jóvenes y a las familias con hijos menores y con ingresos hasta 3,5 veces el IPREM. Esto quiere decir que, por ejemplo, una pareja con dos hijos podrá tener como máximo unos ingresos brutos anuales de, aproximadamente, 44.000 euros.

90 nuevas viviendas, 119 plazas de garaje y cuatro locales comerciales

Cañaveral 6 cuenta con 90 viviendas (cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, 40 de dos dormitorios y 50 de tres), 119 plazas de garaje y cuatro locales comerciales que fomentarán y potenciarán la vida vecinal, social y económica de este nuevo barrio residencial en el distrito de Vicálvaro. Esta promoción ha contado con una inversión de cerca de 19 millones de euros (18.823.595 euros), valor del suelo incluido, de los que más de 14,7 millones son aportación del Ayuntamiento de Madrid y 4 millones proceden de fondos Next Generation de la Unión Europea, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Como en todas las nuevas promociones de EMVS Madrid, la sostenibilidad y la eficiencia energética son dos pilares fundamentales. Por eso, en Cañaveral 6 se han utilizado soluciones constructivas sostenibles y eficientes para promover la reducción del consumo energético y evitar las pérdidas energéticas de las viviendas. Para ello, el edificio cuenta con un elevado aislamiento tanto en fachada como en cubierta, se han empleado contraventanas que permiten regular la acción solar sobre el interior de las estancias, así como aportar seguridad en plantas bajas y se han potenciado los espacios verdes ajardinados.

El Cañaveral, el nuevo barrio residencial para jóvenes

EMVS Madrid está construyendo en el barrio de El Cañaveral un total de 1.212 pisos de alquiler asequible, repartidos en 13 promociones de viviendas de protección pública. El 80 % de estos pisos, es decir, más de 1.000, irá destinado a jóvenes y a familias con hijos menores, aumentando sus posibilidades de emancipación y de iniciar su propio proyecto de vida en una residencia acorde a sus necesidades domésticas.

De estas 13 promociones de vivienda pública proyectadas en este nuevo desarrollo, cinco de ellas (Cañaveral 1, 2, 3, 4 y 6) ya se han entregado a sus adjudicatarios, mientras que Cañaveral 5 y 12 se sortearon en octubre, Cañaveral 9 ya ha finalizado sus obras y será sorteada próximamente y las cinco promociones restantes se encuentran en ejecución.