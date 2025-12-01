Abre sus puertas la 38ª Feria Mercado de Artesanía en pleno Paseo de Recoletos

En su 38º edición, la Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid seguirá consolidándose como la más importante muestra del regalo artesano y como el principal escaparate de la artesanía regional. La feria tiene lugar durante el mes de diciembre en el Paseo de Recoletos -entre Colón y Cibeles- y cuenta con la presencia de alrededor de 130 talleres.

En esta clásica feria – cuya organización cede la Comunidad de Madrid a la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA)– es un magnífico escaparate de la auténtica artesanía local en pleno centro de la capital. Tomarán parte talleres artesanos provenientes en su mayoría de la Comunidad de Madrid aunque también hay representantes de otras comunidades autónomas, que exponen para su venta productos de elaboración propia.

Talleres que contribuyen con sus oficios típicos y con sus peculiaridades a que esta obligada cita de la artesanía, sea un referente en nuestro país. Entre los participantes se encuentran representados una gran variedad de oficios artesanos como ceramistas, alfareros, bisuteros, marroquineros, grabadores, joyeros y orfebres, decoradores de telas, sombrereros, jugueteros o vidrieros artísticos, entre otros.

El certamen alcanza este año su récord histórico de comerciantes, con 133 talleres, de los que 105 pertenecen a artesanos madrileños y 28 proceden de otras diez comunidades autónomas: Galicia, Navarra, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Andalucía.

El horario será de 11:00 a 21:00 horas, a excepción del día 24 (que podrá visitarse hasta las 15:00) y del día 25 que permanecerá cerrada.