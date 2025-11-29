Madrid celebra este domingo el «In Memoriam» en homenaje a las víctimas del VIH sida con la lectura de Cayetana Guillén Cuervo

Con motivo del Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, el Colectivo LGTBI+ de Madrid, COGAM, presenta su Semana del VIH/Sida 2024, una programación diversa que combina cultura, memoria, salud y reivindicación social.

Este año, el acto In Memoriam, uno de los momentos más emblemáticos del calendario de COGAM y el emblemático de la semana, contará con la lectura del manifiesto a cargo de la actriz Cayetana Guillén Cuervo y el psicólogo Iván Garrido, el 30 de noviembre a las 20:00 horas en la Puerta de Alcalá.

La semana incluye actividades culturales, encuentros comunitarios, debates sobre derechos, acciones en la vía pública y espacios de reflexión sobre el estigma, especialmente hacia personas migrantes y otras comunidades vulnerables.

“El Día Mundial del Sida y esta semana de actividades nos recuerdan que la superación al estigma contra el estigma sigue siendo fundamental. Nuestro compromiso es seguir generando espacios seguros, informativos y accesibles, donde la comunidad pueda reflexionar, recordar y reivindicar derechos.”, asegura Ronny de la Cruz, presidente de COGAM.

Por su parte, Mario Blázquez, responsable del Servicio de Salud de COGAM, explica que esta semana de actividades se ha organizado para acercar “información basada en la evidencia, compartir experiencias y promover la sexualidad saludable desde un enfoque comunitario”. “Cada actividad —desde un debate hasta una proyección— contribuye a derribar prejuicios y a fortalecer el apoyo mutuo.”, afirma.

Desde la entidad señalan la importancia de continuar reforzando la prevención, la información y la lucha contra el estigma, ámbitos en los que COGAM ha sido una entidad histórica y referente durante más de tres décadas.

En esta línea, el gerente de la organización, Raúl García, destaca que “el compromiso de COGAM con las personas con VIH ha sido constante desde sus orígenes, acompañando, formando y reivindicando derechos en cada etapa de la respuesta comunitaria. Nuestro trabajo sigue siendo esencial para garantizar una sociedad más informada, más justa y libre de discriminación”.