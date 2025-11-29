El transporte sanitario de Madrid se manifiesta este domingo antes de la huelga

El sector del transporte sanitario urgente y no urgente de la Comunidad de Madrid se encuentra al borde de una huelga sectorial, cuyo inicio está programado para los días 4, 5, 9 y 10 de diciembre. Como medida previa a estos paros, los sindicatos mayoritarios (USO, CCOO y UGT) han convocado una gran concentración en la Puerta del Sol para este domingo, 30 de noviembre, a las 13:00 horas.

La movilización busca intensificar la presión sobre la patronal y la Administración, después de que la negociación del convenio colectivo se haya estancado durante un largo periodo.

Rechazo a la propuesta salarial condicionada

La reciente ruptura de las negociaciones se produjo tras la última propuesta presentada por la patronal, la cual fue calificada de «insultante» por las tres organizaciones sindicales. La oferta incluía una subida salarial que, además de ser considerada insuficiente, estaba condicionada a que los trabajadores renunciaran al complemento de incapacidad temporal (IT).

USO-Madrid Sector Ambulancias ha calificado esta condición como un «chantaje inaceptable» y un «retroceso en derechos ya consolidados», advirtiendo que esta medida dejaría a la plantilla sin protección económica durante los periodos de baja médica.

Puntos clave del bloqueo

Los sindicatos denuncian que la actitud de la patronal se ha caracterizado por la presentación de propuestas regresivas y la ausencia de avances reales. Además de exigir la eliminación del complemento de IT, la patronal se niega a negociar otros aspectos laborales fundamentales, como la nocturnidad, el reconocimiento de la antigüedad o la reducción de jornada.

Las secciones sindicales subrayan que la plantilla está decidida a defender su dignidad profesional, afirmando que «no vamos a intercambiar derechos por migajas» y que buscan obtener un convenio que compense la «evidente pérdida de poder adquisitivo» acumulada en los últimos años.

Denuncias adicionales y acciones legales

El conflicto también se extiende a supuestos incumplimientos del convenio vigente por parte de algunas empresas. La Sección Sindical de USO-Madrid Urgencias ha denunciado que la compañía SANIR, perteneciente al Grupo Alsa, está incumpliendo aspectos esenciales del convenio, como la decisión de no abonar las dietas si el tiempo de comida no coincide con el horario establecido. Estos hechos ya han sido elevados a la Inspección de Trabajo, lo que podría desencadenar nuevas acciones de protesta.

Adicionalmente, los sindicatos están estudiando emprender acciones legales debido a los impedimentos que, según denuncian, impone el servicio SUMMA112 para garantizar el cumplimiento pleno del convenio.

Los sindicatos reiteran que el conflicto continuará hasta que se logre un «convenio digno» que ofrezca «condiciones laborales más justas» y un marco de estabilidad para los cientos de profesionales que sostienen este servicio público esencial, que abarca desde urgencias y emergencias hasta un creciente volumen de traslados programados.