Madrid refuerza su «compromiso» con la regeneración urbana a través de EUROPAN 18

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la concesión directa de una subvención al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) para participar en la financiación de la 18ª edición del concurso internacional de arquitectura EUROPAN, el principal certamen europeo para jóvenes arquitectos, orientado a fomentar el diseño urbano, la investigación y la innovación en el habitar urbano. La subvención, de 44.000 euros, permitirá cofinanciar los gastos de organización y los premios del concurso, en el que Madrid participa como miembro promotor, aportando un ámbito municipal destinado a la reflexión y el desarrollo de propuestas urbanas innovadoras.

EUROPAN es una federación europea sin ánimo de lucro con sede en París que agrupa a las organizaciones nacionales de los países adheridos y coordina concursos centrados en el urbanismo y la regeneración de los entornos urbanos. España participa a través del Comité Nacional de EUROPAN, cuya gestión práctica corresponde al CSCAE, encargado de coordinar las aportaciones económicas y la organización técnica de cada edición.

En EUROPAN, cada país propone emplazamientos urbanos y organiza su propio jurado para evaluar los proyectos. Una vez seleccionados los ganadores, la organización nacional mantiene el contacto con los miembros promotores para que las ideas puedan materializarse en proyectos reales.

Madrid y la Colonia Casa de Campo

En esta edición, EUROPAN 18 reúne a 12 países europeos bajo el lema ‘Re-sourcing/La ciudad renacida’. España ha presentado nueve emplazamientos, uno de los cuales corresponde al Ayuntamiento de Madrid: la Colonia Casa de Campo, un área de 35,5 hectáreas que será tanto espacio de reflexión como emplazamiento de proyectos innovadores.

Esta actuación se integra en el Plan Regenera Madrid, estrategia municipal de regeneración urbana que mejora los tejidos residenciales construidos antes de 1985. La Colonia Casa de Campo, identificada como Unidad de Regeneración, se centrará en repensar los espacios colectivos, entendidos como piezas clave para la cohesión social, la sostenibilidad y la calidad de vida urbana. El encargo incluye la elaboración de un anteproyecto de urbanización de los espacios libres colectivos, con posibilidad de participación ciudadana en su definición.

Subvención directa por razones de interés público

La ayuda forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2024–2027 y se concede por razones excepcionales de interés público, de acuerdo con la Ley General de Subvenciones y la normativa municipal. El CSCAE es la entidad habilitada para recibirla, garantizando la gestión transparente de los fondos.

La Dirección General de Regeneración Urbana supervisará el proyecto mediante indicadores como número de propuestas recibidas, equipos premiados y proyectos ejecutados, elaborando un informe anual al Área de Economía, Innovación y Hacienda para asegurar la correcta utilización de los recursos públicos.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Madrid refuerza su compromiso con la arquitectura y el urbanismo de calidad, promoviendo la participación de jóvenes arquitectos europeos y avanzando en la regeneración urbana de los barrios madrileños.