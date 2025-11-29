Madrid destinará 1,6 millones de euros al Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid va a destinar 1,6 millones de euros a garantizar la operatividad del Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público (CITRAM), adscrito al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), mientras se licita y adjudica un nuevo contrato que modernizará por completo este sistema estratégico para la movilidad con el futuro Centro de Información del Transporte, anunciado recientemente por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

El CITRAM, considerado el cerebro del transporte público madrileño, supervisa el funcionamiento de la red de Metro, Metro Ligero, EMT, autobuses interurbanos y Cercanías, a través de más de 20.000 cámaras instaladas en estas infraestructuras. Esta inversión permitirá mantener su actividad en condiciones óptimas durante los próximos once meses, con posibilidad de extender el servicio hasta un máximo de 33 meses.

Por otra parte, el Gobierno regional ha aprobado destinar 570.000 euros al mantenimiento del Intercambiador de Valdebebas, operativo desde hace un año en el distrito de Hortaleza y situado junto a la futura Ciudad de la Justicia. El objetivo es garantizar el rendimiento de sus instalaciones y equipos, así como la conservación del inmueble y de sus espacios asociados.

El Ejecutivo autonómico trabaja en la puesta en marcha de un nuevo Centro de Información del Transporte, que sustituirá al actual CITRAM, con una inversión de 50 millones de euros, que se ubicará en la sede del CRTM de la capital, coordinará a más de 40 operadores y proporcionará una mayor respuesta ante incidencias ofreciendo notificaciones en tiempo real al usuario.

El Consorcio sigue desarrollando proyectos innovadores como la digitalización del abono transporte o el despliegue del sistema de billetaje sin contacto (ABT). Esta tecnología permitirá validar los viajes mediante tarjetas bancarias contactless, teléfonos móviles o códigos QR, aplicando al final del día la tarifa más económica según los desplazamientos realizados.