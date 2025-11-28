Villaverde contará en 2026 con un presupuesto de 67,85 millones de euros centrado en mayores y educación infantil

La Junta Municipal de Villaverde ha presentado el presupuesto de 2026 para el distrito en el Pleno extraordinario celebrado esta tarde, que incluye 67,85 millones de euros, la cuarta cifra más alta de la ciudad y su máximo histórico después de aumentar un 13,4 % respecto al ejercicio anterior. Durante su intervención, el concejal de Villaverde, Orlando Chacón, ha señalado que “las cuentas crecen para adaptarse al aumento de la población del distrito, lo que nos permite elevar el presupuesto per cápita de cada habitante”. A su vez, ha puesto en valor que Villaverde “está entre los cinco distritos de Madrid con mayores niveles de ejecución anual presupuestaria”.

Los programas que más crecen el próximo año son los dirigidos a mayores y enseñanza infantil, un 38 % y un 12 % respectivamente. El primero aumenta en más de 5 millones de euros, hasta los 19,6 millones, destinados principalmente al contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio para mejorar la retribución y condiciones del personal que cuida de los mayores. En cuanto al presupuesto destinado a los centros docentes de enseñanza infantil, se destinan 864.000 euros más que en 2025, lo que sitúa la inversión en 7,7 millones de euros para reforzar el mantenimiento, limpieza y conservación de 20 colegios de infantil y primaria y cinco escuelas de educación infantil.

Chacón ha destacado la apuesta del distrito por la educación pública y de calidad, que se verá apoyada por los programas de absentismo, al que se destina un 40 % más, y de servicios complementarios a la educación, donde se invierten 1,9 millones de euros, un 13 % más, para poder ofrecer actividades extraescolares gratuitas en los 25 centros sostenidos con fondos públicos.

Otro punto destacado de los presupuestos son los más de 8,2 millones de euros que se han concertado con la participación vecinal. De ellos, destacan la rehabilitación de edificios en San Cristóbal de los Ángeles, a la que se destinan 800.000 euros; la creación de un área infantil singular en el parque Jardín de la Luz, con 270.000 euros; un rocódromo en el parque Dehesa Boyal, por valor de 225.000 euros, o los 5,96 millones del Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial. En este sentido, el concejal ha puesto en valor el tejido asociativo de Villaverde, que trabaja por el bien común y la mejora del distrito.

En lo que respecta a cultura, el presupuesto se incrementa un 14,39 %, hasta los 3,77 millones, para mantener en 2026 la amplia programación de este año, que ha sumado nuevos festivales como el de circo o el de bandas de música al ya clásico encuentro musical Indyspensable, que ha cumplido 20 años en 2025. La cantidad destinada a instalaciones deportivas aumenta un 21 % hasta los 12,4 millones de euros.

También crece el presupuesto destinado al mantenimiento de los edificios municipales, en los que se invertirán 5,7 millones de euros, así como a servicios sociales y emergencia social, un capítulo que aumenta alrededor de 400.000 euros hasta alcanzar 5,4 millones de euros.

Reequilibro territorial

Las diversas áreas del Ayuntamiento invertirán 17 millones de euros en el distrito. Destacan proyectos como la nueva Unidad Integral de Policía Municipal, el Anillo Verde de Villaverde y las reformas del Centro Deportivo Municipal Raúl González y del Centro Cultural Los Rosales. Además, el próximo curso se ejecutará la renaturalización y rehabilitación del complejo Navas de Tolosa, al que se destinan tres millones de euros.