Macrooperativo contra la droga en Latina (Madrid): hay 8 detenidos y 4 narcopisos desmantelados

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, han protagonizado un extenso operativo en el que se han desmantelado cuatro narcopisos en el distrito madrileño de Latina.

Los policías tuvieron conocimiento que desde estos puntos de venta, ubicados en la calle de Cullera, se distribuían sustancias estupefacientes. Por ello, este martes 27 de octubre se han llevado a cabo las entradas y registros en las viviendas donde se pudieron incautar 103 gramos de cocaína, 229 gramos de hachís y 70 gramos de marihuana.

También se han intervenido más de 13.500 euros en efectivo, un revólver, una pistola de fogueo, una defensa extensible y un puño americano eléctrico. Finalmente, cuatro hombres y cuatro mujeres han sido detenidos como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas.