Metro de Nuevos Ministerios recrea la Cuesta de Moyano con sus icónicas casetas y la firma de 9 escritores

La Comunidad de Madrid ha llevado la esencia de la emblemática Cuesta de Moyano a la estación de Metro de Nuevos Ministerios, donde se ha instalado una de sus clásicas casetas para que nueve reconocidos autores firmen ejemplares de sus obras a los viajeros durante toda la mañana.

La iniciativa, organizada por la compañía metropolitana en colaboración con la asociación Soy de la Cuesta, coincide además con la tercera edición del denominado BookFriday. El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha presentado hoy esta actividad que se enmarca en las celebraciones del centenario de la icónica feria literaria a la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso concedió este año la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo.

Durante el acto, García ha explicado que, con esta acción, el Gobierno regional “busca acercar la lectura y el encanto de las librerías pequeñas e históricas a los 185.000 usuarios que pasan diariamente por esta estación, situada en pleno corazón financiero y comercial de la ciudad”.

La caseta, que reproduce la estética clásica de las situadas en la Cuesta de Moyano, permanecerá abierta hasta las 15.00 horas y por ella pasarán los escritores Javier Sierra, Lana Corujo, Adriana Murad Konings, Ana Jarén & Cristina Oñoro, Megan Maxwell, Sandra Miró, Elisa Fernández Guzmán, Nuria Labari, y Javier Ramos.

Esta acción especial supone una oportunidad única para que los usuarios de Metro puedan interactuar directamente con sus autores favoritos y adquirir en este punto de venta, tanto sus libros, como algunos de ocasión, antiguos y de novedad de la mano de los propios libreros de la Cuesta de Moyano.

ACERCARSE A LA LITERATURA A TRAVÉS DE METRO

La compañía metropolitana lleva años impulsando la cultura y la lectura con proyectos como las Metrotecas, un sistema que fomenta el intercambio gratuito de libros en puntos repartidos por toda la red. También, la iniciativa Libros a la calle, que ya va por su vigésimo séptima edición, y que se ha renovado este año con más de 6.000 vinilos colocados en los trenes que incluyen fragmentos de obras y un código QR.

Además, en la estación de Plaza de España se puede leer íntegramente uno de los textos más célebre de la literatura española, Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, mientras que la de Ríos Rosas permanece vinilada con una reproducción de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós.